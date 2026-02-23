“Amanecimos sin bloqueos”: Sheinbaum reconoce a fuerzas armadas tras muerte de “El Mencho”

El general Ricardo Trevilla Trejo con Sheinbaum durante la conferencia mañanera. Foto: Miguel Dimayuga

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que “prácticamente se ha restablecido toda la actividad” y se han retirado todos los bloqueos y pidió a los ciudadanos “estar tranquilos”, un día después del operativo militar donde murió Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Tras el operativo encabezado por elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, Sheinbaum reconoció a los efectivos de las fuerzas armadas.

“Son hombres y mujeres preparados, profesionales, con mucha visión y mucho patriotismo, con una enorme preparación”.

Dejó claro que el operativo fue planeado y ejecutado únicamente por fuerzas federales mexicanas, en particular del Ejército Mexicano, y que el gobierno de Estados Unidos únicamente aportó información.

“Todas las operaciones se realizan por las fuerzas nacionales, no hay participación de las fuerzas de Estados Unidos. Lo que hay es intercambio de información, el entendimiento con Estados Unidos se basa en intercambio de inteligencia, en este caso la hubo. Pero toda la operación, desde su planeación, es de las fuerzas federales, en este caso de la Defensa Nacional”.

“El día de hoy amanecimos sin ningún bloqueo en ninguna de las carreteras, prácticamente se ha restablecido toda la actividad”, aclaró la mandataria después de que el domingo se registraron diversos narcobloqueos e incendios en el país.

“Agradecer a todos los gobernadores y gobernadoras, todos estuvieron en coordinación con mucha información”.

Mención especial hizo la mandataria a los soldados y a su mando, el general secretario Ricardo Trevilla Trejo.

“Quiero hacer un reconocimiento especial a la Defensa Nacional, al general Trevilla, al Ejército Mexicano, a la Guardia Nacional, a la Fuerza Aérea. Realmente México tiene fuerzas armadas extraordinarias, son hombres y mujeres preparados, profesionales, con mucha visión y mucho patriotismo, con una enorme preparación”.

Sheinbaum Pardo también envió su pésame a las familias de los efectivos que murieron durante el operativo.

“Nuestro mayor reconocimiento. El pueblo de México debe sentiste muy orgulloso de las fuerzas armadas y del gabinete de seguridad que tenemos. Lo más importante en este momento es garantizar la paz y seguridad de toda la población, de todo México. Así se está haciendo, el día de hoy hay mas tranquilidad. Y hay gobiernos, hay fuerzas armadas, hay gabinete de seguridad y mucha coordinación”.