En tres años, el CJNG consolidó su presencia en Acapulco, Costa Chica, Costa Grande y Tierra Caliente

CHILPANCINGO, Gro., (apro).- El Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) consolidó su presencia en los últimos tres años en municipios de cuatro de las ocho regiones del estado: Acapulco, Costa Chica, Costa Grande y Tierra Caliente, a través de las alianzas con células criminales y cárteles locales, entre estos Los Rusos.

La jornada de violencia desatada en el país tras el operativo en contra de Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, jefe de la organización criminal, alcanzó a cinco municipios de esta entidad: Acapulco, Zihuatanejo, La Unión, Petatlán y Zirándaro, en los cuales sicarios incendiaron unidades de transporte público y de carga, además de que cerraron carreteras en las regiones Costa Grande y Tierra Caliente.

Este lunes las clases fueron suspendidas en Acapulco y en todas las escuelas de la Universidad Autónoma de Guerrero. El transporte público y el comercio se han restablecido de manera gradual.

Un mapa elaborado por el gobierno estatal en 2023 y filtrado a la prensa reveló que ese cártel tenía presencia sólo en las regiones de Tierra Caliente y Costa Grande.

Tres años después, fuentes de seguridad consultadas tras el reporte de la muerte de “El Mencho” informaron que el CJNG extendió su presencia, gracias a los pactos con los grupos locales, particularmente en las regiones de Acapulco y Costa Chica.

En Acapulco, donde este domingo hombres armados sembraron terror con la quema de unidades de transporte público y ataques armados a oficinas de la Fiscalía estatal, mantienen operaciones a través de su alianza con la organización criminal Los Rusos.

Lo mismo ocurre en municipios del corredor Acapulco–Pinotepa Nacional, en la Costa Chica, donde el CJNG mantiene presencia en coordinación con Los Rusos a través de células criminales asentadas en esas poblaciones.

También controla actividades ilícitas y legales en los municipios de Coyuca de Benítez, Atoyac, Petatlán, Zihuatanejo y La Unión, este último colindante con el estado de Michoacán, según fuentes consultadas en la región.

En octubre de 2024, un comando de un nuevo grupo denominado Guardia Nueva Generación o Grupo Gente Nueva (GGN) incursionó a la cabecera de Tecpan de Galeana para atacar y tratar de desplazar al grupo criminal Los Granados.

Durante su irrupción mataron a dos policías municipales y atacaron a personal militar, lo que desató la reacción de las fuerzas federales y del grupo local que inició una cacería.

El saldo en cuatro días fue de 34 pistoleros del GGN muertos y la detención de otros 21, la mayoría jóvenes migrantes de Guatemala y El Salvador. Fuentes de seguridad relacionaron a la organización GGN con el CJNG. Comercios cerrados en Acapulco. Foto: Raúl Sendic

Control territorial y económico, en disputa con la Familia Michoacana

En tanto, en los nueve municipios de la región de Tierra Caliente, el cártel fundado por “El Mech”o mantiene control y operaciones sólo en el municipio de Zirandaro, que colinda con Huetamo, Michoacán.

La zona de la Tierra Caliente, entre Guerrero y Michoacán, es operada por un líder criminal identificado como “El Suavecito”, informaron.

Las mismas fuentes ubican otra zona de influencia del CJNG en la sierra de Coyuca de Catalán.

El control casi total de la economía, la producción y el trasiego de drogas, así como de las autoridades municipales y diputados locales y federales en la Tierra Caliente de Guerrero lo tiene la organización criminal La Familia Michoacana, dirigida por los hermanos Johny el Pez y José Alfredo el Fresa Hurtado Olascoaga.

De acuerdo con el mapa de seguridad del gobierno federal, hasta el 2023 operaban a lo largo y ancho del territorio guerrerense al menos 16 cárteles regionales y células criminales dedicados a la explotación de los recursos naturales, el trasiego y distribución de drogas, la extorsión y cobro de cuotas.

En febrero de 2024, el sacerdote y defensor de derechos humanos, Filiberto Velázquez Florencio, desplazado por la violencia criminal, reveló que el CJNG intervino para que dos grupos criminales en la entidad llegaran a una tregua en la sierra del estado.

Velázquez Florencio aseguró que las organizaciones criminales en la entidad mantienen un control también de la distribución de pollo, carne, cerveza, refresco y negocios como clubes nocturnos y bares.

El poder de los grupos delictivos, dijo el sacerdote, empieza por el control de la seguridad pública municipal para controlar territorios.

“De ahí vienen los demás cargos y los contratos de obra pública. Al final la maquinaria es de cada grupo, aparecen como empresarios de la construcción, de los comercios; se apropian del presupuesto del municipio imponiendo sus empresas y concesiones; “entre más municipios tengan, más recursos llegan”.

Otro ingreso a la delincuencia, aseguró el director del Centro de Derechos de Víctimas de la Violencia “Minerva Bello”, viene de las minas “por la maquinaria, los sindicatos, las cuotas a las nóminas de los trabajadores. Aprovechan toda la industria que se genera alrededor”.

Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, "El Mencho", líder del CJNG, fue "cazado" por las fuerzas armadas en Tapalpa, Jalisco, donde fue herido y posteriormente murió, al ser trasladado a la Ciudad de México, el domingo 22 de febrero.