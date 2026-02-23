Es un triunfo del Estado mexicano: Ignacio Mier sobre muerte de “El Mencho”

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado, Ignacio Mier, afirmó que la captura de Nemesio Oseguera Cervantes “El Mencho” por parte del Ejercito mexicano es un triunfo del Estado que confirma la fortaleza que tienen las instituciones de seguridad del país.

En entrevista con medios, el senador morenista resaltó que luego de la captura del líder de la célula delictiva, México seguirá su curso normal, así como la agenda legislativa.

“Hoy, finalmente, gracias a los trabajos de inteligencia, de coordinación, las Fuerzas Armadas de México, y hay que hacer un reconocimiento, lograron aprehenderlo, y luego en la agresión que sufrió la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano, repelieron la agresión y falleció. Pero es un avance muy importante para seguir garantizando la paz y la tranquilidad en México. Yo creo (es un triunfo) del Estado mexicano y se confirma la fortaleza que tienen las instituciones de seguridad en México.

“El país sigue su curso normal en todas las actividades prácticamente, las actividades bancarias, las actividades financieras, todo sigue trabajando ya conforme a lo que se tenía pensado”, explicó.

Reforma de Pensiones para la siguiente semana

El senador poblano informó que el Senado está en la espera de la iniciativa para reformar las pensiones millonarias a exfuncionarios de confianza de organismos descentralizados del Gobierno y estimó que este día sea enviado por la presidenta Claudia Sheibaum.

Además, Ignacio Mier expresó que la Iniciativa se estará discutiendo la próxima semana en el Senado de la República, ya que respetarán los procesos parlamentarios.

“La vamos a turnar a la Comisión de Puntos Constitucionales y a la Comisión Primera de Estudios Legislativos. Si llega el día de hoy se turnará; vamos a dar sólo seis días que establece el proceso legislativo para su análisis. Se estará dictaminando la próxima semana y después daremos cumplimiento a las 24 horas”, detalló.