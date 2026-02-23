Guadalupe Moreno Carrillo: la pareja de “El Mencho” señalada por EE.UU. por apoyar al CJNG

Autoridades de Estados Unidos incluyeron a personas cercanas al líder del CJNG en su lista de sanciones financieras.. Foto: Especial

CIUDAD DE MÉXICO (apro).— La figura de Guadalupe Moreno Carrillo cobró relevancia tras ser identificada por autoridades de Estados Unidos como pareja sentimental de Nemesio Oseguera Cervantes, conocido como “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Su nombre apareció en una lista de personas sancionadas por el gobierno estadounidense bajo acusaciones de colaborar con la estructura financiera del grupo criminal.

Guadalupe Moreno Carrillo aparece en lista de sanciones de EE.UU.

El 17 de mayo de 2023, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos informó que incluyó a Guadalupe Moreno Carrillo en su lista de personas bloqueadas por presuntos vínculos con el CJNG. La dependencia indicó que la medida formó parte de una acción coordinada para debilitar las redes de apoyo del grupo.

La Oficina de Control de Activos Extranjeros, Office of Foreign Assets Control (OFAC), detalló que Moreno Carrillo mantenía una relación personal con Oseguera Cervantes y que habría participado en actividades que facilitaron operaciones financieras relacionadas con la organización. Como resultado de la designación, cualquier activo bajo jurisdicción estadounidense quedó bloqueado y se prohibieron transacciones con ciudadanos o empresas de ese país.

El anuncio incluyó a otros familiares y colaboradores señalados como parte de una red que presuntamente apoya las operaciones logísticas y económicas del CJNG.

Señalamientos sobre su presunta participación en la red del CJNG

Según la información difundida por el Departamento del Tesoro, Guadalupe Moreno Carrillo habría actuado como prestanombres en la adquisición de bienes y en la administración de recursos vinculados al círculo cercano del líder del CJNG. Las autoridades estadounidenses no detallaron montos específicos, pero señalaron que la medida busca limitar la capacidad operativa del grupo.

El gobierno de Estados Unidos sostiene que el CJNG mantiene presencia en varios estados de México y que participa en el tráfico de drogas hacia territorio estadounidense. En ese contexto, las sanciones financieras forman parte de una estrategia que incluye acusaciones penales y recompensas por información que conduzca a la captura de sus principales líderes.

En diciembre de 2022, el Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció cargos formales contra Oseguera Cervantes por delitos relacionados con narcotráfico y uso de armas. Paralelamente, la Drug Enforcement Administration (DEA) mantiene activa una recompensa multimillonaria por información que lleve a su detención.

¿Quién es Guadalupe Moreno Carrillo?

Las autoridades estadounidenses identifican a Guadalupe Moreno Carrillo como una de las personas más cercanas al entorno personal de "El Mencho". Los reportes oficiales la describen como su pareja sentimental al momento de la designación.

No existen registros públicos amplios sobre su trayectoria personal o actividades empresariales independientes. Su nombre comenzó a aparecer en comunicados oficiales tras las sanciones anunciadas en mayo de 2023. Las autoridades no han informado sobre procesos penales abiertos en su contra en tribunales estadounidenses al momento del anuncio, pero sí confirmaron el congelamiento de bienes bajo su jurisdicción.

El señalamiento se centra en su presunta participación en la administración de recursos y en el apoyo a la estructura financiera del CJNG. Las medidas aplicadas corresponden a sanciones económicas y no equivalen a una sentencia judicial.

El contexto de la búsqueda de “El Mencho”

Oseguera Cervantes figuraba entre los objetivos prioritarios del gobierno estadounidense por cargos de conspiración para distribuir drogas y uso de armas de fuego. Las autoridades han difundido recompensas que superan los 10 millones de dólares por información que permita su captura.

El líder del CJNG ha sido identificado por agencias de seguridad como uno de los principales operadores del tráfico de metanfetamina y otras sustancias hacia Estados Unidos. El grupo que encabeza ha sido señalado por autoridades mexicanas y estadounidenses por su expansión territorial y por enfrentamientos con fuerzas de seguridad.

En este contexto, las autoridades consideran que las personas incluidas en listas de sanciones pueden aportar información sobre la estructura operativa y los movimientos financieros del grupo.