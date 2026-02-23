Jornada de búsqueda en Río de los Remedios y Cerro del Chiquihuite concluye sin hallazgos. Foto: X: @busqueda_cdmx

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Comisión de Búsqueda de Personas de la Ciudad de México (CBP) concluyó sin hallazgos una jornada de cuatro días de búsqueda en el Cerro del Chiquihuite y en Río de los Remedios con la participación de 476 personas, ocho binomios caninos y el despliegue de drones, conectividad satelital, georreferenciación GPS y trabajo pericial.

En un comunicado, la dependencia encabezada por Luis Gómez Negrete precisó que en las labores participaron hasta 112 familiares buscadores y aseguró que los elementos de interés encontrados fueron analizados por servicios periciales y descartados.

Las labores se realizaron del 17 al 19 de febrero en el Cerro del Chiquihuite, en la alcaldía Gustavo A. Madero, y el 20 de febrero en Río de los Remedios, en la zona limítrofe con el Estado de México.

En total, las autoridades recorrieron 54 mil 989 metros cuadrados de terreno —equivalentes a aproximadamente ocho canchas de fútbol—: 51 mil 738 en el Cerro del Chiquihuite y 3 mil 250 en Río de los Remedios,

La jornada se desarrolló en coordinación con la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), el Heroico Cuerpo de Bomberos, la Comisión de Recursos Naturales y Desarrollo Rural (CORENADR) y la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX).

En Río de los Remedios también intervinieron la Fiscalía General de la República (FGR) y la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB).

El comunicado emitido por la Comisión local detalló que la metodología incluyó siete fases: reconocimiento previo mediante sobrevuelos con drones e imágenes satelitales; recorridos sistemáticos por cuadrantes con referencias GPS y conectividad a través del servicio Starlink; remoción de vegetación superficial; rastreo con separación menor a 0.5 metros entre cada persona buscadora; sondeo y excavación en puntos de interés; evaluación de hallazgos por binomios caninos K9 y especialistas periciales; y registro georreferenciado de cada elemento relevante,

La CBP señaló que la Ciudad de México cuenta con tecnología adaptable a distintos tipos de terreno y que los recursos se despliegan según las necesidades específicas de cada búsqueda.