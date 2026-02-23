Kenia López reconoce al Ejército por abatir a “El Mencho” y pide cortar vínculos gobierno-crimen

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, reconoció el trabajo del Ejército Mexicano en el operativo contra Nemesio Oseguera Cervantes “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

En conferencia de prensa, la diputada panista también envió condolencias a las familias de los militares que fallecieron en el operativo.

Noticias Relacionadas PAN reconoce operativo contra el CJNG; llama a consolidar estrategia

“Reconozco al Ejército Mexicano y a las corporaciones que participaron en el operativo del día de ayer, cumpliendo con honor su deber en defensa del Estado Mexicano. Expreso mis más sentidas condolencias a las familias de los integrantes del Ejército que perdieron la vida defendiendo a nuestro país y a sus instituciones.

“El monopolio legítimo de la fuerza es del Estado y ejercerlo con responsabilidad es el camino correcto. Lo sucedido ayer, lamentablemente, confirma la expansión que el crimen organizado alcanzó en nuestro país”, afirmó la legisladora.

La legisladora planteó que el temor no debe ser la normalidad en México y que los ciudadanos honestos no deben vivir bajo amenaza. “La normalidad de tener paz con ley implica que los criminales enfrenten la justicia y que las familias mexicanas vivan en libertad”, dijo, y demandó cortar vínculos entre el crimen y el poder político.

“Los gobiernos deben dejar de ayudar, por acción u omisión, a las estructuras criminales; deben dejar de ser gobiernos cómplices. Las instituciones deben limpiarse cuando han sido infiltradas y la impunidad, venga de donde venga, debe terminar”, dijo en la conferencia.

Por ello, López Rabadán resaltó que México necesita la participación decidida de todas las autoridades para construir una normalidad de paz, donde la ley prevalezca en cada territorio de nuestro país.

“Desde el Congreso mexicano debemos asumir nuestra responsabilidad: fortalecer el marco jurídico, cerrar espacios a la impunidad, garantizar recursos suficientes para la seguridad y ejercer con firmeza nuestra función de control y rendición de cuentas”, dijo López Rabadán.