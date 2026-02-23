Más de 200 tiendas OXXO registran daños relacionados con disturbios tras muerte de “El Mencho"

Más de 200 tiendas Oxxo registran daños relacionados con los disturbios tras muerte de “El Mencho". Foto: Cuartoscuro / Omar Martínez

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Más de 200 incidentes fueron registrados en las tiendas Oxxo en el país, relacionados con los disturbios ocurridos tras la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”.

A consulta de Proceso sobre el registro de actos incendiarios, destrucción de sucursales, robos a su cadena de suministro y rapiña, Femsa, el corporativo controlador de Cadena Comercial Oxxo, Servicios Comerciales Oxxo y Oxxo Gas, informó que durante la mañana del domingo activaron sus protocolos de seguridad.

Ayer, durante la jornada de violencia, circularon profusamente en redes sociales las imágenes de tiendas Oxxo que habían sido dañadas o eran objeto de rapiña, destacadamente, en Puerto Vallarta, Guadalajara y otras localidades de Jalisco. Sin embargo, los incidentes registrados se registraron también en estaciones gasolineras ahí y en otros estados.

“Nuestra prioridad es la integridad de nuestros colaboradores y clientes. Hemos registrado más de 200 incidentes en nuestras tiendas y estaciones, los cuales estamos atendiendo en coordinación estrecha y permanente con autoridades estatales y federales”, informó la empresa a través de una tarjeta informativa.

Hasta ahora, explica el corporativo, ningún cliente resultó lesionado por dichos incidentes, y los colaboradores que se vieron afectados están siendo atendidos.

“Ayer realizamos cierres preventivos en diversos estados del país. Hoy hemos iniciado la reapertura en la mayoría de ellos, según las condiciones lo permitan, y mantenemos un monitoreo constante de la situación”.