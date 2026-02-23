"¡México debe intensificar sus esfuerzos contra los cárteles y las drogas!": Trump

MADRID (EUROPA PRESS) - El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, señaló este lunes que las autoridades de México deben "intensificar sus esfuerzos" contra los cárteles de la droga tras el operativo militar de este domingo contra el jefe del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Nemesio Oseguera Cervantes, alias "El Mencho".

"¡México debe intensificar sus esfuerzos contra los cárteles y las drogas!", indicó en un mensaje en redes sociales tras hacerse eco de una entrevista del director de la Administración de Control de Drogas, Derek Maltz.

Con este escueto mensaje, el presidente norteamericano reaccionó a la operación contra "El Mencho", considerado el jefe del CJNG, fallecido cuando estaba siendo trasladado a Ciudad de México.

La operación dejó decenas de muertos entre agentes de las fuerzas de seguridad, civiles e integrantes de esta organización criminal, la mayor de todo México. En respuesta el cartel puso en marcha una oleada de disturbios en todo el país.