“Mi derecho, mi lugar”: estas son las fechas para el registro a bachillerato en Cdmx y Edomex

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Secretaría de Educación Pública (SEP) anunció las fechas de registro y el procedimiento de asignación al nivel bachillerato en la zona centro del Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM) en el 2026, llamado “Mi derecho, mi lugar”.

En un comunicado, detalló que, del 17 de marzo al 14 de abril se realizará el registro para el Proceso de Asignación a la Educación Media Superior 2026 en la Zona Metropolitana del Valle de México, “Mi derecho, mi lugar”, cuyo objetivo es “garantizar un ingreso equitativo, ordenado, transparente y cerca de casa, para las y los adolescentes que iniciarán sus estudios en este nivel educativo”.

El registro, dijo, se hará a través del portal oficial del programa: miderechomilugar.gob.mx/.

Según la dependencia que representa Mario Delgado Carrillo, este proceso “se enmarca en el fortalecimiento del Sistema Nacional de Bachillerato impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y forma parte de la estrategia que consolida una oferta educativa articulada, con inclusión y cobertura suficiente para atender la demanda de las y los jóvenes que concluyen la secundaria”.

Requisitos y convocatoria

La SEP informó que, para iniciar el registro, los aspirantes deberán contar con su Llave MX, la cual se puede obtener en la página oficial llave.gob.mx.

El instructivo, los catálogos de opciones educativas y el documento de requisitos e información de las instituciones estarán disponibles a partir del 17 de marzo en la página miderechomilugar.gob.mx

La dependencia explicó que la convocatoria está dirigida a las y los aspirantes locales y foráneos que cursan el tercer grado de educación secundaria, personas con certificado de secundaria y egresados de los servicios educativos del Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA).

Luego, recordó que el proceso tiene tres modalidades de participación:

Acceso directo sin examen

Opciones que requieren examen para el Instituto Politécnico Nacional (IPN) y la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM)

Modalidad mixta

Y adelantó que, tras la publicación de resultados, habrá posibilidad de registro extemporáneo para espacios sin examen.

La SEP detalló que las y los aspirantes deberán validar sus datos personales, contestar la encuesta, elegir la modalidad y ordenar sus opciones según su preferencia, ya que este orden será criterio de asignación.

En tanto, para la modalidad sin examen deberán seleccionar entre cinco y 10 opciones; en la modalidad con examen, hasta cinco del IPN y cinco de la UNAM; y en la modalidad mixta podrán registrar hasta 20 opciones en total.

Opciones de IPN y UNAM

La SEP explicó que los aspirantes que decidan presentar examen para el IPN o la UNAM deberán ingresar del 18 al 22 de mayo de 2026 a miderechomilugar.gob.mx para conocer los procedimientos, además de acudir personalmente a la toma de fotografía en la fecha y lugar indicados en la Solicitud de Registro.

Luego, esas dos instituciones, de acuerdo con sus estatutos, asignarán lugares a quienes obtengan un promedio mínimo de 7.0 en secundaria, con base en el número de aciertos, el orden de preferencia y la disponibilidad.

Y subrayó que la asignación de lugares se realizará “únicamente entre quienes cuenten con Certificado de Educación Secundaria y cumplan los requisitos institucionales”.

Para las opciones sin examen se considerarán el orden de preferencia y la disponibilidad. En la modalidad 2, quienes no obtengan lugar en el IPN o la UNAM podrán registrarse en el periodo extemporáneo para opciones sin examen con cupo; y en la modalidad 3, si no son asignados por examen, se les asignará un lugar en alguna opción sin examen de su listado.

Por último, la SEP informó que la Gaceta Electrónica de Resultados será el único documento oficial y estará disponible a partir del martes 18 de agosto de 2026 en miderechomilugar.gob.mx, donde también podrá consultarse el Resultado Individual con carácter informativo.

En el 2025 se realizó el primer registro de la estrategia “Mi derecho, mi lugar”, que sustituyó al Comipems.

Los resultados obtenidos fueron:

97.4% de los jóvenes eligieron entre su primera y tercera opción.

68.4% quedó en su primera opción

21.1% quedó en la segunda opción

7.9% quedó en la tercera opción.

Además, dijo, con esta herramienta, el 80% de los estudiantes de nuevo ingreso estudia a menos de siete kilómetros de su casa, lo que representa “un cambio fundamental para las familias”.