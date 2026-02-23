No hay extranjeros heridos por violencia desatada tras muerte de “El Mencho”: SRE

Vehículos pasan junto a un auto incendiado un día después de que el ejército mexicano matara al líder del Cártel Jalisco Nueva Generación. Foto: AP / Marco Ugarte

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Cancillería informó que hasta el momento no tiene reportes de afectaciones a la integridad física de personas extranjeras durante los bloqueos carreteros y las acciones de caos desatadas ayer por sicarios del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), en reacción a la captura y la muerte de su líder, Rubén Nemesio Oseguera Cervantes, el "Mencho".

Ante la multiplicación de alertas consulares, emitidas por las embajadas extranjeras en México por la reacción violenta de grupos armados --sobre todo en el destino turístico de Puerto Vallarta y en Guadalajara--, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) indicó que se ha mantenido en contacto con las representaciones diplomáticas acreditadas en México para informarles sobre el desarrollo de la situación.

En un comunicado publicado hoy en sus redes sociales, la Cancillería insistió en que "se han restablecido la paz y la seguridad en aquellas regiones afectadas", pero recalcó que seguirá pendiente de "cualquier reporte o solicitud de apoyo que se requiera".