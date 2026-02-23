Órgano de Administración Judicial respalda a jueces que declaren inhábil el lunes tras bloqueos

Uno de los vehículos incendiados en Morelia. Foto: Cuartoscuro / Juan José Estrada Serafín

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El Órgano de Administración Judicial (OAJ) indicó que respaldará la decisión de los juzgadores de declarar inhábil este lunes 23 de febrero para salvaguardar la seguridad de los trabajadores y justiciables.

A través de un comunicado el OAJ afirmó que desde que se hizo público el operativo de seguridad desplegado en el estado de Jalisco, en el que resultó abatido Nemesio Oseguera “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG); el Pleno de dicho cuerpo colegiado ha mantenido coordinación y comunicación con las autoridades de los tres niveles de gobierno para garantizar la seguridad en las instalaciones del Poder Judicial de la Federación (PJF).

“El Pleno respalda la decisión de las personas juzgadoras que evalúen la necesidad de declarar el 23 de febrero de 2026 como día inhábil.

“Agradecemos que todos los integrantes del Poder Judicial de la Federación se mantengan informados por medios oficiales, a fin de estar atentos a las disposiciones que tome el OAJ y las indicaciones que hagan las autoridades correspondientes”, señaló el Órgano.

Juzgados cerrarán en Michoacán

Luego del abatimiento de Nemesio Oseguera “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y los bloqueos carreteros registrados en Michoacán, juzgados y tribunales federales en ese estado permanecerán cerrados este 23 de febrero.

Por ello, los coordinadores de tribunales Colegiados y juzgados de Distrito en la entidad decidieron suspender los plazos y términos legales.

“Derivado de los hechos acontecidos el día de hoy, consistentes en bloqueos de carreteras en diversos puntos de Michoacán, suspensión de corridas de autobuses y la situación de inseguridad que prevalece en distintas regiones de la entidad, circunstancias que exponen la seguridad de las personas y que pueden dificultar el libre tránsito y el acceso seguro a las instalaciones jurisdiccionales (…) por causa de fuerza mayor se declara inhábil el día 23 de febrero de 2026, en atención a los hechos que han sido narrados en el presente aviso”, indicaron los coordinadores a través de un aviso de declaratoria de día inhábil.

El Sindicato Nacional Renovación al Servicio de los Trabajadores del Poder Judicial de la Federación solicitó al Órgano de Administración Judicial (OAJ) declarar días inhábiles y permitir a los trabajadores laborar vía remota en los próximos días en toda la República.