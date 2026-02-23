Precaución: frío y heladas congelarán a más de 20 estados este martes

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- En 24 estados del país amanecerá el martes con temperaturas de entre -10 a 5 grados, de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

El organismo de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) pronosticó para este 24 de febrero lluvias aisladas e intervalos de chubascos en 10 entidades.

Durante la noche del lunes y madrugada del martes, el frente frío número 37 se extiende sobre el Mar Caribe y ha dejado de afectar al país.

No obstante, la masa de aire ártico que lo impulsó mantendrá condiciones para lluvias persistentes con acumulados intensos en regiones de Chiapas (norte y este) y Tabasco (sur), muy fuertes en Veracruz (Olmeca) y Oaxaca (norte y este), así como fuertes en Puebla (Tehuacán-Sierra Negra), Veracruz (Totonaca, Nautla, Capital, Sotavento, Las Montañas, Papaloapan, Los Tuxtlas) y Campeche; mismas que podrían generar encharcamientos, crecida de ríos, deslaves e inundaciones.

De igual forma, se pronostica ambiente frío a gélido en los estados del norte, centro y oriente de México.

Adicionalmente evento de "Norte" de 80 a 90 kilómetros por hora con rachas de 100 a 120 km/h en el istmo y golfo de Tehuantepec; rachas de viento de 60 a 80 km/h en Veracruz, y rachas de 50 a 70 km/h en Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo; asimismo, oleaje elevado en zonas costeras de las entidades mencionadas.

Lluvias y chubascos

Para el martes se pronostica ambiente frío a gélido al amanecer con posibles heladas en zonas altas del norte, noreste, centro, oriente y sureste del territorio nacional.

Por la tarde, la masa de aire ártico que impulsó al frente frío núm. 37 modificará sus características térmicas; sin embargo, mantendrá viento de componente norte con rachas de 80 a 100 km/h en el istmo de Tehuantepec y rachas de 30 a 50 km/h en las costas de Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Simultáneamente, se prevé el establecimiento de una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera, la cual interaccionará con un canal de baja presión sobre el sureste mexicano y aunado al ingreso de humedad, propiciarán lluvias y chubascos con posibles descargas eléctricas en el occidente, sur y sureste mexicano.

Finalmente, un anticiclón en niveles medios de la atmósfera mantendrá tiempo estable y ambiente cálido a caluroso en el noroeste de la República Mexicana.

Valle de México

Condiciones de cielo despejado a parcialmente nublado con presencia de bruma en el transcurso del día. Por la mañana, ambiente frío a fresco en la región y muy frío en zonas altas del Estado de México. Por la tarde, ambiente templado; sin lluvia en la Ciudad de México y Estado de México.

La temperatura mínima en la Ciudad de México será de 2 a 4 °C y la máxima de 22 a 24 °C. Para Toluca se prevé una temperatura mínima de -2 a 0 °C y una máxima de 20 a 22 °C. Viento de componente norte de 10 a 25 km/h con rachas de hasta 40 km/h, de acuerdo con el SMN.

Riesgos

Las lluvias fuertes a puntuales intensas podrían generar encharcamientos, crecida de ríos, deslaves e inundaciones.

Las rachas de viento fuertes podrían derribar árboles y anuncios publicitarios.

Los bancos de niebla podrían reducir la visibilidad en tramos carreteros y zonas urbanas.

Pronóstico de lluvias para el martes 24 de febrero:

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Veracruz, Tabasco y Chiapas.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Tamaulipas, Nayarit, Jalisco y Colima.

Pronóstico de temperaturas para el martes 24 de febrero:

Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Sonora, Chihuahua, Sinaloa, Durango (oeste), Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero y Chiapas (costa).

Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Baja California, Baja California Sur, Coahuila, Morelos y Puebla (suroeste).

Temperaturas mínimas de -10 a -5 °C con heladas: zonas serranas de Chihuahua, Durango, Nuevo León, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla y Veracruz.

Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas: zonas serranas de Coahuila, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro y Oaxaca.

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C: zonas serranas de Baja California, Sonora, Tamaulipas, Ciudad de México, Morelos, Guerrero y Chiapas.

Pronóstico de viento y oleaje para el martes 24 de febrero: