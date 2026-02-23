Precaución: frío y heladas congelarán a más de 20 estados este martes

Clima
Precaución: frío y heladas congelarán a más de 20 estados este martesMás de la mitad del país amanecerá con temperaturas bajo cero mientras que en 10 entidades se prevén lluvias. Consulte el pronóstico para el 24 de febrero
CIUDAD DE MÉXICO (apro).- En 24 estados del país amanecerá el martes con temperaturas de entre -10 a 5 grados, de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
El organismo de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) pronosticó para este 24 de febrero lluvias aisladas e intervalos de chubascos en 10 entidades.
Durante la noche del lunes y madrugada del martes, el frente frío número 37 se extiende sobre el Mar Caribe y ha dejado de afectar al país.
No obstante, la masa de aire ártico que lo impulsó mantendrá condiciones para lluvias persistentes con acumulados intensos en regiones de Chiapas (norte y este) y Tabasco (sur), muy fuertes en Veracruz (Olmeca) y Oaxaca (norte y este), así como fuertes en Puebla (Tehuacán-Sierra Negra), Veracruz (Totonaca, Nautla, Capital, Sotavento, Las Montañas, Papaloapan, Los Tuxtlas) y Campeche; mismas que podrían generar encharcamientos, crecida de ríos, deslaves e inundaciones.
De igual forma, se pronostica ambiente frío a gélido en los estados del norte, centro y oriente de México.
Adicionalmente evento de "Norte" de 80 a 90 kilómetros por hora con rachas de 100 a 120 km/h en el istmo y golfo de Tehuantepec; rachas de viento de 60 a 80 km/h en Veracruz, y rachas de 50 a 70 km/h en Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo; asimismo, oleaje elevado en zonas costeras de las entidades mencionadas.
Lluvias y chubascos
Para el martes se pronostica ambiente frío a gélido al amanecer con posibles heladas en zonas altas del norte, noreste, centro, oriente y sureste del territorio nacional.
Por la tarde, la masa de aire ártico que impulsó al frente frío núm. 37 modificará sus características térmicas; sin embargo, mantendrá viento de componente norte con rachas de 80 a 100 km/h en el istmo de Tehuantepec y rachas de 30 a 50 km/h en las costas de Campeche, Yucatán y Quintana Roo.
Simultáneamente, se prevé el establecimiento de una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera, la cual interaccionará con un canal de baja presión sobre el sureste mexicano y aunado al ingreso de humedad, propiciarán lluvias y chubascos con posibles descargas eléctricas en el occidente, sur y sureste mexicano.
Finalmente, un anticiclón en niveles medios de la atmósfera mantendrá tiempo estable y ambiente cálido a caluroso en el noroeste de la República Mexicana.
Valle de México
Condiciones de cielo despejado a parcialmente nublado con presencia de bruma en el transcurso del día. Por la mañana, ambiente frío a fresco en la región y muy frío en zonas altas del Estado de México. Por la tarde, ambiente templado; sin lluvia en la Ciudad de México y Estado de México.
La temperatura mínima en la Ciudad de México será de 2 a 4 °C y la máxima de 22 a 24 °C. Para Toluca se prevé una temperatura mínima de -2 a 0 °C y una máxima de 20 a 22 °C. Viento de componente norte de 10 a 25 km/h con rachas de hasta 40 km/h, de acuerdo con el SMN.
Riesgos
- Las lluvias fuertes a puntuales intensas podrían generar encharcamientos, crecida de ríos, deslaves e inundaciones.
- Las rachas de viento fuertes podrían derribar árboles y anuncios publicitarios.
- Los bancos de niebla podrían reducir la visibilidad en tramos carreteros y zonas urbanas.
Pronóstico de lluvias para el martes 24 de febrero:
- Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Veracruz, Tabasco y Chiapas.
- Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Tamaulipas, Nayarit, Jalisco y Colima.
Pronóstico de temperaturas para el martes 24 de febrero:
- Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Sonora, Chihuahua, Sinaloa, Durango (oeste), Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero y Chiapas (costa).
- Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Baja California, Baja California Sur, Coahuila, Morelos y Puebla (suroeste).
- Temperaturas mínimas de -10 a -5 °C con heladas: zonas serranas de Chihuahua, Durango, Nuevo León, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla y Veracruz.
- Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas: zonas serranas de Coahuila, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro y Oaxaca.
- Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C: zonas serranas de Baja California, Sonora, Tamaulipas, Ciudad de México, Morelos, Guerrero y Chiapas.
Pronóstico de viento y oleaje para el martes 24 de febrero:
- Viento de componente norte de 50 a 60 km/h con rachas de 80 a 100 km/h: istmo y golfo de Tehuantepec; de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h: Campeche, Yucatán y Quintana Roo.
- Viento de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h: Baja California (costa oriental), Chihuahua y Jalisco; de componente sur: Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y Veracruz (norte).
- Oleaje de 3.0 a 4.0 metros de altura: golfo de Tehuantepec.