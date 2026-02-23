Reanudan labores los juzgados federales que cerraron por la violencia

Autos quemados en Puerto Vallarta el domingo. Foto: Cuartoscuro / Héctor Colin

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El Órgano de Administración Judicial (OAJ) informó que a partir de este martes 24 de febrero, reanudarán labores todos los tribunales y juzgados federales que permanecieron cerrados este día luego del abatimiento de Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, “El Mencho”.

A través de un comunicado, el cuerpo colegiado indicó que tomó la decisión luego de la evaluación de seguridad e intercambio de información que ha tenido con los tres niveles de gobierno

Durante un operativo realizado por las fuerzas armadas en el municipio de Tapalapa, Jalisco, elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) abatieron a Oseguera, Cervantes, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), cuya identidad ya fue confirmada por la Fiscalía General de la República (FGR).

El hecho provocó que al menos en 20 entidades del país se registraran bloqueos carreteros y hechos violentos.

Una de las entidades afectadas fue Michoacán, donde los coordinadores de juzgados de distrito y tribunales federales decidieron mantener cerradas las instalaciones y declarar la suspensión de términos procesales.