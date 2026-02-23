Reforma que reduce jornada laboral avanza en comisiones de la Cámara de Diputados

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- En las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Trabajo y Previsión Social de la Cámara de Diputados avanzó, por unanimidad, la reforma que reduce la jornada laboral, la cual se podría discutir esta misma semana en el Pleno.

Con reclamo de la oposición por considerar insuficiente la reforma, los legisladores aprobaron por 61 votos a favor la minuta que reforma al artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a fin de reducir de manera paulatina la jornada laboral hasta llegar a las 40 horas semanales.

El dictamen también detalla que, por cada seis días laborales, las personas trabajadoras deberán disfrutar por los menos de un día de descanso con goce de salario íntegro.

Además, en el artículo tercero transitorio se fija que la duración de 40 horas de la semana laboral se alcanzará de manera gradual: plantea que en 2026 la jornada sea de 48 horas; en 2027, de 46 horas; en 2028 pase a 44 horas; que en 2029 sea de 42 horas y que la jornada laboral quede en las 40 horas para 2030.

Oposición a favor de la reforma, pero reclama que sólo sea un día de descanso

La diputada de Movimiento Ciudadano (MC), Patricia Mercado, afirmó que apoyarán la reforma, sin embargo, resaltó que faltan 2 días de descanso, ya que, dejarlo de manera implícita en el dictamen pone en desventaja al trabajador al negociar ese otro día con su patrón.

“El haber dejado a la negociación la posibilidad de que los trabajadores y los patrones se pongan de acuerdo para ese segundo día de descanso, en lugar de ponerlo explícitamente en la Constitución, pues finalmente lo que hace es una reforma ¿Qué puede hacer en esta negociación desigual? No solamente que no haya dos días de descanso y que siga un día de descanso.

“Entonces, dejamos esta negociación, ¿Por qué no ponerla de manera explícita? Yo les llamo compañeras y compañeros, cambiemos ese dictamen. ¿Por qué no? Si aquí hay 13 iniciativas en este en esta Cámara de Diputados que dicen 40 horas con 2 días de descanso”, puntualizó.

Por su parte, la vicecoordinadora del PAN en la Cámara de Diputados, Noemí Luna, resaltó que su partido está a favor de la reducción de jornada laboral, sin embargo, resaltó que no servirá la iniciativa, sino se dan dos días de descanso.

“El PAN sí está a favor de reducir la jornada laboral a 40 horas semanales. ¡Es una causa justa! ¡es una demanda social legítima! y está pensada para mejorar la calidad de vida.

“El problema no es reducir la jornada; el problema, es hacerlo mal. Morena anuncia 40 horas; pero mantiene seis días laborales; deja un solo día para el descanso. Amplía las horas extras de 9 a 12 horas por semana. “¡Y una reforma así no va a funcionar! Va a funcionar solo cuando se garanticen dos días reales de descanso”, enfatizó.