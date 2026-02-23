Sector Salud asegura que aplicó más de 18 millones de vacunas contra el sarampión en el país. Foto: Especial

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Secretaría de Salud federal (SSA) informó que, como parte de la estrategia nacional contra el sarampión, del 1 de enero al 20 de febrero, se habían aplicado 18 millones 220 mil 877 vacunas en todo el país.

Hasta el 20 de febrero, según el más reciente Informe Diario del Brote de Sarampión de la Dirección General de Epidemiología, los casos confirmados acumulados sumaban 10 mil 634 presentes en las 32 entidades; así como 31 fallecimientos.

De ese reporte destaca que la Ciudad de México subió al quinto lugar en número de contagios, con 325 casos; la semana pasada ocupaba el séptimo sitio. Antes de la capital están Chihuahua con cuatro mil 511, Jalisco con tres mil 143, Chiapas con 625 y Michoacán con 338 casos.

La mañana de este lunes, la SSA reiteró los grupos prioritarios a vacuarse contra el sarampión:

Niñas y niños de seis meses a 12 años

Personas 13 a 49 años sin dosis o con esquema incompleto.

La autoridad reiteró que, en la estrategia de vacunación, participan en coordinación IMSS, ISSSTE, IMSS-Bienestar, Pemex, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, así como las Secretarías de Salud de las 32 entidades federativas, “con el objetivo de fortalecer la protección de la población”.

La SSA llamó a madres y padres a revisar los esquemas de vacunación de sus hijas e hijos y acudir a los servicios de salud para iniciar o completar la vacunación correspondiente, como una medida fundamental de protección individual y colectiva.

También recordó que, para ubicar el punto de vacunació más cercano, se puede consultar el sitio de internet?dondemevacuno.salud.gob.mx?o llamar al 079, donde se brinda orientación gratuita.