Atribuyen en Colombia violencia en México a “la laxitud” de AMLO con el crimen

BOGOTÁ (apro).- El diario colombiano El Tiempo consideró hoy que la ola de violencia que suscitó en varias regiones de México la muerte del narcotraficante Nemesio Oceguera, “El Mencho”, en un enfrentamiento con el Ejército, demuestra el poder que adquirió el crimen organizado en ese país durante el sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador (2019-2024).

En un editorial publicado con un aviso en la primera plana, el medio del acaudalado banquero Luis Carlos Sarmiento Angulo señaló que la magnitud de la reacción violenta tras el operativo contra el “Mencho” y su equipo de seguridad evidencia el poder acumulado por las organizaciones mafiosas mexicanas y deja en claro que “el problema no se gestó en un día” y que no se resolverá de un día para otro.

Por ello, aseguró, hay que aludir a la política de “abrazos, no balazos” impulsada por López Obrador, el antecesor de la presidenta Claudia Sheinbaum, ya que esa estrategia “salió mal” y los cárteles de la droga se expandieron mientras el Estado “evitaba el choque frontal”.

De acuerdo con El Tiempo, los grupos mexicanos del crimen organizado se fortalecieron al amparo de esa política, diversificaron sus economías ilícitas y corrompían funcionarios, lo cual coloca a México como “un ejemplo claro de cómo la inacción o la tibieza frente a organizaciones de esta envergadura termina otorgándoles una ventaja desproporcionada”.

En el editorial, titulado “Lecciones de México”, señaló que “la laxitud del gobierno de AMLO con los criminales condujo a que hoy demuestren un poder que aterra al continente”.

Sostuvo que el hecho de que una organización criminal como el Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), fundado por el “Mencho”, pueda paralizar durante horas varias regiones de un país como México “es un recordatorio del riesgo de haber dejado crecer durante demasiado tiempo a organizaciones criminales que hoy desafían de frente al Estado”.

Según el diario, el operativo contra el jefe del CJNG “marca un giro” en la política de seguridad mexicana porque “es la demostración de que, frente a enemigos de este tamaño, el sometimiento bajo la fuerza legítima del Estado no es un capricho ideológico, sino una necesidad y un deber del Estado.