Embajador Johnson acude a reunión con Sheinbaum a dos días del abatimiento de "El Mencho"

CIUDAD DE MÉXICO (apro) .- El embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, se reunió con la presidenta Claudia Sheinbaum en Palacio Nacional, a dos días del abatimiento de Nemesio Oseguera, “El Mencho”, líder del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

En la sede presidencial también se concentra el Gabinete de Seguridad.

El lunes 23 de febrero, el diplomático estadunidense publicó varios mensajes en redes sociales para reconocer las acciones de la administración mexicana.

“Presidenta @Claudiashein, reconozco el valor y la pronta actuación de las autoridades mexicanas antes, durante y después de la operación contra el CJNG. Este fue un gran golpe contra una de las organizaciones criminales más violentas que dañan a nuestras comunidades”, publicó en su cuenta de X.

En el mensaje agregó que: “El pueblo de México puede sentirse orgulloso de la determinación demostrada por sus fuerzas de seguridad. Debemos continuar con esa misma firmeza. Los criminales rendirán cuentas. La justicia prevalecerá. Los Estados Unidos se mantienen firmes junto a México como socios soberanos”.

También lamentó la muerte de los 25 elementos de la Guardia Nacional.

“Su valentía, compromiso y servicio nunca serán olvidados en los dos lados de la frontera. Nuestros pensamientos y oraciones están con sus familias. Quienes hemos portado el uniforme comprendemos el dolor de perder a un hermano o hermana en el cumplimento del deber, pero su sacrificio nunca es en vano”.