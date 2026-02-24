Extranjero entra a OXXO vacío tras operativo contra El Mencho y se lleva productos sin pagar (VIDEOS)

Un video difundido en redes sociales muestra el momento en que hombres toman productos de una tienda OXXO sin empleados en Puerto Vallarta después del operativo en el que fue abatido El Mencho.. Foto: Capturas de pantalla de video

CIUDAD DE MÉXICO (apro).— Un extranjero ingresó a una tienda de la cadena OXXO en Puerto Vallarta y se llevó mercancía sin pagar, de acuerdo con un video difundido en redes sociales tras una jornada de hechos violentos registrados el 22 de febrero de 2026 en distintas zonas de Jalisco en los cuales abatieron a Nemesio "El Mencho" Oseguera.

La grabación se suma a otras que muestran a personas extranjeras que salen de una tienda de conveniencia OXXO con productos que no pagaron. En las imágenes no se observa presencia de empleados en el interior del local al momento de los hechos mientras el hombre se va sin pagar y la persona que grabó el video lo cuestiona y lo increpa en inglés mencionando que es vergonzoso lo que hacen. Posteriormente, algunos vuelven con los productos, entran a la tienda y sale sin los productos.

El video fue difundido después de que se reportaran disturbios, bloqueos y saqueos en diferentes puntos del estado. Usuarios en redes sociales señalaron que la tienda se encontraba sin personal debido a los incidentes ocurridos durante la jornada.

Jornada violenta en Jalisco incluyó reportes de saqueos y bloqueos

Durante el mismo día en que se grabó el video, se registraron hechos violentos en distintas localidades de Jalisco y entidades colindantes, incluidos bloqueos viales y daños a establecimientos comerciales como las tiendas de conveniencia OXXO. Publicaciones en redes sociales documentaron incendios de vehículos y actos de saqueo en algunas tiendas de conveniencia.

En ese contexto, el establecimiento donde ocurrió el hecho permanecía abierto, pero sin trabajadores en el interior, según se aprecia en las imágenes difundidas.

El video muestra al hombre salir del negocio con varios productos en la mano. En una parte del video se escucha la voz de una persona que lo confronta y le pide que devuelva la mercancía. No se observa en la grabación si el individuo regresó los artículos o si alguna autoridad intervino en el momento.

Hasta la redacción de esta noticia, autoridades municipales ni la Fiscalía del Estado de Jalisco han emitido un comunicado relacionado específicamente con el hombre que aparece en el video. Tampoco se ha confirmado su identidad ni nacionalidad.

En la grabación no se aprecia presencia policial ni de seguridad privada al momento en que el individuo abandona el establecimiento y tampoco se ha informado si la empresa presentó alguna denuncia formal ante las autoridades competentes por la mercancía retirada del local.