Fernández Noroña pide que partidos aliados apoyen reforma electoral de Sheinbaum

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El senador morenista Gerardo Fernández Noroña pidió a los partidos aliados, PVEM y PT, que apoyen la reforma electoral que alista la presidenta Claudia Sheinbuam.

El legislador argumentó que dicha reforma garantiza que las minorías están representadas al no eliminar plurinominales.

En entrevista, Fernández Noroña se mostró conforme con la propuesta de que los diputados plurinominales hagan campaña.

“Todo el mundo estamos a favor, incluida la presidenta Claudia Sheinbaum, inclusive hoy en la mañana, lo reiteró, es que vayan a un proceso electoral. No hay ninguna discusión sobre la desaparición de la representación proporcional, sino cómo crear un mecanismo que permita que quienes van a la lista sí hagan campaña y se hayan pedido directamente el voto de la zona…

“Yo creo que hay que convencer a nuestros aliados, que hay que sumarlos a los cambios, que me parece que en la medida que se garantice que las minorías estén representadas, que todas las opciones partidarias que tengan tres por ciento de la votación, que es lo que marca la ley, sigan teniendo representación en el Congreso, que todo mundo haga campaña, que se reduzcan los gastos de campaña”, detalló.

El senador enfatizó que el tema es que se garantice que todo aquel partido que tenga votación y tenga el tres por ciento y sus candidatos hayan hecho campaña, tengan la representación.

La presidenta Claudia Sheinbaum presentará este miércoles 25 de febrero su propuesta de reforma electoral.