“Hay problemas Bere, te amo”: el último mensaje antes de morir de un soldado en operativo contra El Mencho

La madrugada del 22 de febrero, fuerzas federales abatieron a “El Mencho”. Entre los fallecidos está Edwin Ocampo, quien dejó un mensaje a su pareja. Foto: Especial/ Redes Sociales

CIUDAD DE MÉXICO (apro).— El soldado Edwin Ocampo envió un mensaje a su pareja minutos antes de participar en el operativo federal realizado el 22 de febrero de 2026 en Tapalpa, Jalisco, donde fuerzas de seguridad enfrentaron a integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). En ese despliegue fue abatido a Nemesio "El Mencho" Oseguera Cervantes, identificado por autoridades como líder del grupo delictivo.

“Hay problemas Bere, te amo”, escribió el elemento a su pareja antes de ingresar a la zona del enfrentamiento. El mensaje se difundió después de que autoridades confirmaron su fallecimiento.

Operativo en Tapalpa el 22 de febrero

De acuerdo con reportes oficiales, fuerzas del Ejército Mexicano y la Guardia Nacional desplegaron un operativo tras obtener información de inteligencia sobre la presencia de Oseguera Cervantes en una zona serrana de Tapalpa.

El operativo incluyó personal terrestre y apoyo aéreo. Durante la incursión, civiles armados atacaron a las fuerzas federales, lo que derivó en un enfrentamiento. Autoridades federales confirmaron la muerte de Oseguera Cervantes en el intercambio.

Tras el operativo se registraron bloqueos carreteros e incendios de vehículos en distintos puntos de Jalisco. El gobierno federal informó que reforzó la presencia de seguridad en la entidad para restablecer el orden.

Muerte de Edwin Ocampo

La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) confirmó la muerte de varios elementos durante el despliegue, entre ellos Edwin Ocampo, integrante de la Guardia Nacional de 25 años y originario de Copainalá, Chiapas.

De acuerdo con información difundida por familiares, el soldado envió el mensaje a su pareja antes de que iniciara la fase de enfrentamiento directo. La frase fue compartida posteriormente en redes sociales.

La institución activó los protocolos de acompañamiento a familiares y realizó los trámites correspondientes para el traslado del cuerpo a su lugar de origen. Mandos militares reconocieron la participación del personal desplegado en el operativo.

Contexto del objetivo del operativo

Nemesio Oseguera Cervantes era señalado por autoridades mexicanas y estadounidenses como líder del CJNG, organización con presencia en varios estados del país.

El gobierno federal mantenía vigente una orden de aprehensión en su contra, así como una recompensa por información que llevara a su captura. En años recientes, fuerzas federales realizaron operativos en Jalisco y otras entidades para debilitar la estructura del grupo.

El operativo del 22 de febrero se ejecutó tras labores de seguimiento e inteligencia que ubicaron al líder criminal en una zona rural del municipio de Tapalpa. Durante la acción participaron fuerzas especiales y personal de la Guardia Nacional.

Reacciones oficiales y medidas posteriores

Después de confirmarse la muerte de Oseguera Cervantes, autoridades federales informaron que mantendrían operativos de vigilancia para evitar reacciones violentas de células delictivas.

El gobierno desplegó refuerzos adicionales en Jalisco y estados cercanos. La Secretaría de la Defensa Nacional señaló que colaboraría con las autoridades ministeriales en la integración de las investigaciones correspondientes.

Despedida de Edwin Ocampo y ceremonia

Familiares de Edwin Ocampo realizaron actos privados en su lugar de origen. La Guardia Nacional llevó a cabo honores fúnebres conforme a los protocolos institucionales para elementos fallecidos en cumplimiento del deber.

El mensaje enviado a su pareja se convirtió en uno de los elementos más compartidos tras conocerse los hechos del 22 de febrero. La frase circuló mientras autoridades daban a conocer información sobre el operativo y sus resultados.