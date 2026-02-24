Ignacio Mier niega desacuerdos con partidos aliados por reforma electoral

CIUDAD DE MÉXICO (apro) .- Pese a que públicamente legisladores de los partidos aliados han manifestado su desacuerdo con algunos puntos de la reforma electoral, al ser cuestionado si existen desacuerdos con el PT y el PVEM, el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) en el Senado, Ignacio Mier, lo negó y resaltó que sólo se están afinando detalles.

En charla con medios, Ignacio Mier enfatizó que existe confianza en sacar la reforma.

-¿Qué es lo que está deteniendo esta presentación? -se le cuestionó al senador.

-Detalles.

-¿Como cuáles? ¿Los plurinominales?

-Unos detalles. Que no es una revisión de detalles generales, lo había yo comentado antes. La construcción de una iniciativa de esta índole, de reforma al sistema político y al sistema electoral, requiere una revisión minuciosa, y la presidenta es muy detallista y está en ese proceso.

-¿Qué llamado les haría a los aliados, al PT y al Verde? ¿Qué llamado les haría a los aliados que se muestran reticencia en este momento?

-No, yo no hago llamados a nadie.

-¿Sí necesitan el voto?

-Ya lo verán, hay que esperar.

-¿Hay confianza entonces?

-Sí. Ustedes estén tranquilos.