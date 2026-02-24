Ignacio Mier niega desacuerdos con partidos aliados por reforma electoral

Reforma electoral
Ignacio Mier niega desacuerdos con partidos aliados por reforma electoralEl senador enfatizó que existe confianza en sacar la reforma y que está detenida sólo porque están revisando "detalles".
CIUDAD DE MÉXICO (apro) .- Pese a que públicamente legisladores de los partidos aliados han manifestado su desacuerdo con algunos puntos de la reforma electoral, al ser cuestionado si existen desacuerdos con el PT y el PVEM, el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) en el Senado, Ignacio Mier, lo negó y resaltó que sólo se están afinando detalles.
En charla con medios, Ignacio Mier enfatizó que existe confianza en sacar la reforma.
-¿Qué es lo que está deteniendo esta presentación? -se le cuestionó al senador.
-Detalles.
-¿Como cuáles? ¿Los plurinominales?
-Unos detalles. Que no es una revisión de detalles generales, lo había yo comentado antes. La construcción de una iniciativa de esta índole, de reforma al sistema político y al sistema electoral, requiere una revisión minuciosa, y la presidenta es muy detallista y está en ese proceso.
-¿Qué llamado les haría a los aliados, al PT y al Verde? ¿Qué llamado les haría a los aliados que se muestran reticencia en este momento?
-No, yo no hago llamados a nadie.
-¿Sí necesitan el voto?
-Ya lo verán, hay que esperar.
-¿Hay confianza entonces?
-Sí. Ustedes estén tranquilos.