Reforma electoral

Ignacio Mier niega desacuerdos con partidos aliados por reforma electoral

El senador enfatizó que existe confianza en sacar la reforma y que está detenida sólo porque están revisando "detalles".
Nacional
martes, 24 de febrero de 2026 · 15:35

CIUDAD DE MÉXICO (apro) .- Pese a que públicamente legisladores de los partidos aliados han manifestado su desacuerdo con algunos puntos de la reforma electoral, al ser cuestionado si existen desacuerdos con el PT y el PVEM, el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) en el Senado, Ignacio Mier, lo negó y resaltó que sólo se están afinando detalles.  

En charla con medios, Ignacio Mier enfatizó que existe confianza en sacar la reforma.  

-¿Qué es lo que está deteniendo esta presentación? -se le cuestionó al senador. 

-Detalles. 

-¿Como cuáles? ¿Los plurinominales? 

-Unos detalles. Que no es una revisión de detalles generales, lo había yo comentado antes. La construcción de una iniciativa de esta índole, de reforma al sistema político y al sistema electoral, requiere una revisión minuciosa, y la presidenta es muy detallista y está en ese proceso. 

-¿Qué llamado les haría a los aliados, al PT y al Verde? ¿Qué llamado les haría a los aliados que se muestran reticencia en este momento? 

-No, yo no hago llamados a nadie. 

-¿Sí necesitan el voto? 

-Ya lo verán, hay que esperar. 

-¿Hay confianza entonces?  

-Sí. Ustedes estén tranquilos. 

