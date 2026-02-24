Influencer María Julissa niega tener vínculos con “El Mencho” y denuncia publicaciones falsas (Video)

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La influencer María Julissa rompió el silencio, luego de que se volviera tendencia en redes sociales al ser señalada por tener vínculos con “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

A través de su cuenta de Instagram, donde reúne 3.5 millones de seguidores, la creadora de contenido desmintió las publicaciones en las que se afirma que ella es la pareja sentimental del narcotraficante que lo llevaría a su abatimiento.

Esto sucede luego de que el general Ricardo Trevilla Trejo, titular de la Sedena, diera mayores detalles sobre el operativo en Tapalpa, Jalisco, destacando que la pareja sentimental fue pieza clave para la captura de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”. Sin embargo, no se dio a conocer el nombre de la mujer.

En el último par de días, diversas páginas de Facebook difundieron que la influencer habría proporcionado información al gobierno federal para dar con el paradero del capo mexicano, incluso afirmando que la joven se encargaba del lavado de dinero para la organización criminal, además de que sería la amante de “El Mencho”.

Incluso en la plataforma de X se difundió un audio en el que presuntamente se escucha la voz de “El Mencho” momentos antes del operativo del pasado domingo 22 de febrero, donde menciona el nombre de la influencer:

“Escúchame bien, güey. Nos cayeron a la verga, nos vendió la güera... María Julissa”, dice una voz agitada. “Si no te contacto, manda a quebrar a la verga toda su puta descendencia, descuartízala y dáselas de comer a los tigres”.

Tras la circulación masiva de este contenido, María Julissa afirmó que no tiene ninguna relación con el narcotraficante, recalcando que ahora se puede generar cualquier contenido falso y difundirlo en internet.

“Se está divulgando que yo estoy compartiendo información de lo que está pasando en México. Obviamente yo jamás me metería con ese tema. Soy de llevar mucho la fiesta en paz. Entonces, si ustedes ven información, por favor repórtenlas porque es totalmente falso”, declaró inicialmente en un video en Instagram.

“Recuerden que en internet ya es muy fácil editar fotos, es muy fácil de editar cosa (...) Quiero que sepan que todo lo que se está compartiendo es totalmente falso”.

Circula en redes

Posteriormente, la también modelo publicó un comunicado para reiterar su rechazo a los señalamientos que la vinculan con uno de los narcotraficantes más buscados por el gobierno federal:

“Quiero dejarlo absolutamente claro: yo no tengo nada que ver con esa situación”.

En la publicación afirmó que la reciente información que se ha difundido sobre ella carece de fundamento, por lo que hizo un llamado a los internautas a no compartir contenido sin antes verificar los datos:

“Les pido que no den por cierta cualquier publicación que vean en redes. La desinformación puede causar mucho daño. Les pido que no caigan en noticias falsas y que consulten siempre fuentes confiables y oficiales”.

Publicación de María Julissa

¿Quién es la influencer María Julissa?

María Julissa es una influencer y modelo originaria de Hermosillo, Sonora. La joven de 26 años comparte contenido en redes sociales sobre su estilo de vida y moda.

Además de su cuenta personal, tiene otro perfil en el que se hace llamar “barbie beisbolista”, donde comparte su afición por el béisbol a través de videos en los que entrevista a algunos jugadores.

De acuerdo con sus publicaciones, desde el año pasado mantiene una relación amorosa con el youtuber colombiano Mr. StivenTc.

Hace algunos años estuvo envuelta en el ojo público, luego de que fuera vetada de los estadios de la Liga Mexicana del Pacífico por haber lanzado cerveza contra los jugadores y asistentes de un partido.