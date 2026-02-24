Jalisco levanta código rojo y busca normalización tras violencia por caída de “El Mencho”

GUADALAJARA, Jal. (apro). – El gobierno del estado de Jalisco levantó el código rojo que se mantenía activo desde el pasado domingo, anunció el gobernador Pablo Lemus Navarro, quien agregó que mantendrán el patrullaje las 24 horas del día en todas las regiones y municipios del estado y añadió que la mesa interinstitucional de seguridad pública continuará en sesión permanente.

El anuncio lo hizo en una rueda de prensa improvisada que se hizo al terminar la ceremonia conmemorativa por el día de la bandera, que se realizó en explanada del 14/o. Batallón de Infantería, XV Zona Militar, Zapopan, Jalisco.

"El día de hoy se discutió ya de acuerdo a los últimos acontecimientos que hemos tenido en el estado y se decidió por parte de la mesa interinstitucional levantar ya el código rojo en todo el estado de Jalisco. Lo repito: a partir de este momento se levanta el código rojo en todo el estado de Jalisco", dijo.

Manifestó que una de las prioridades inmediatas es la remoción de vehículos siniestrados en carreteras federales. Se ha solicitado apoyo a la presidenta para esta tarea, y se estima que en un máximo de 36 horas se habrán retirado todos los vehículos de carreteras y zonas metropolitanas. Guadalajara ya no presenta vehículos siniestrados, y Zapopan finalizará esta labor hoy a las 4 de la tarde.

"Le pedí a la presidenta porque en estos momentos no tenemos bloqueos activos. Sin embargo, lo que está pasando y lo explico de esta manera. Muchas personas que circulan por carreteras de Jalisco ven un vehículo siniestrado, un camión, un tráiler que fue del domingo pasado y lo ven a medio carril de una carretera, por ejemplo, y piensan que es un bloqueo activo", apuntó.

Lemus Navarro dijo que buscan la reactivación económica, y sostuvo que todas las sucursales bancarias no siniestradas operarán en horario normal. Asevera que el mercado de abastos y las principales tiendas de autoservicio (OXXO, Kiosco, 7-Eleven, Soriana, Bodegas Aurrerá, Chedraui, Walmart) también reanudaron sus operaciones, a excepción de aquellas que requieren reparaciones por actos vandálicos.

El mandatario jalisciense dijo que el sistema de transporte público en el área metropolitana de Guadalajara opera al 72% de su capacidad, con la expectativa de alcanzar el 100% antes de finalizar el día. Las líneas del tren ligero, mi macro y macrobús, dijo, funcionan al 100%. El transporte público en Puerto Vallarta también está en servicio.

Pablo Lemus confirmó la llegada a Jalisco de 2 mil 500 militares adicionales y un buque de la Marina con 150 elementos a Puerto Vallarta para reforzar la vigilancia.

Reiteró que las clases presenciales en todas las escuelas de Jalisco se reanudarán mañana miércoles 25 de febrero.

Gobernador de Jalisco destacó que “con respecto a la información falsa que circuló en redes sociales”, desmentía categóricamente la pérdida de la sede mundialista de Guadalajara para el Mundial 2026.

"Quiero compartirles con ustedes cuál es la realidad. Escuchaba hoy un medio en la mañana que decía que Guadalajara estaba en riesgo de perder la sede mundialista. Completamente falso. Completamente falso. La propia presidenta de la República lo acaba de anunciar en su rueda de prensa mañanera. No hay absolutamente ningún riesgo de perder ninguna de las tres sedes que tendrá México para el Mundial 2026", manifestó.

Incluso afirmó que la FIFA no tiene intención de retirar ninguna sede a México. De hecho, el próximo sábado 28 de febrero, la FIFA presentará la Copa del Mundo en el estadio Akron. Se confirmaron dos partidos de repechaje y cuatro partidos mundialistas, además de un partido de leyendas del Real Madrid contra el Barcelona el 3 de marzo en el mismo estadio.

El responsable del Poder ejecutivo en Jalisco comentó que se busca recuperar la normalidad de manera gradual, con una reactivación del transporte público y la actividad comercial, e hizo un llamado a la ciudadanía para recuperar la confianza.

Por su parte, el secretario de seguridad en Jalisco Juan Pablo Hernández González informó que hasta el momento han retirado más de 150 vehículos siniestrados (quemados, chocados o con daños) de aproximadamente 470 puntos en los que hubo más de 500 bloqueos.

Se informó que la carretera 200 y las zonas de Autlán y Mascota están siendo intervenidas para reparar socavones.

Cuestionado sobre la aparición de una presunta manta en Zapopan, el secretario de seguridad solo respondió que no estaba confirmado.

"Bueno, lo de la manta de momento no lo tenemos confirmado, si estuvieron circulando algunas fotografías, estamos esperando información de la policía de Zapopan, pero no está confirmado para saber si fue reciente o es algún hecho pasado en el transcurso del día se los confirmamos", indicó Hernández González.

En Puerto Vallarta, indicó se registró un bloqueo con uso de explosivos en un puente, los cuales fueron detonados en el mismo lugar por razones de seguridad. Con respecto a las versiones del presunto uso de explosivos en un punto de San Juan de los Lagos solo comentó que está a cargo de la Fiscalía General de la República.

"De momento no tenemos todavía confirmado si fue coche bomba, si fue con algún artefacto explosivo, si fue con drones, si fue con algún armamento pesado para con explosivos, todavía no lo sabemos. Eh, lo que sí está confirmado pues es el evento que fue a través de explosivos y ya Fiscalía General de la República es quien en su momento nos dará esta información", declaró.

Hernández González agregó que tampoco hay evidencia de que sujetos hayan vuelto a prender vehículos. Subrayó que los únicos enfrentamientos ocurrieron el domingo, resultando en siete patrullas dañadas (tres blindadas), dos detenidos con armas de fuego en la carretera a Tesistán, un delincuente abatido y dos detenidos en la zona de Fuelle y Lázaro Cárdenas, y un quinto detenido en 5 de Mayo y Aviación.

En Etzatlán, informó se han retirado 17 vehículos y se espera normalizar la situación en el municipio entre las 4 y 5 de la tarde.

Hernández González declaró que no se han reportado más personas fallecidas y no hay registros de bloqueos desde la madrugada.

"No, no ha habido más personas fallecidas y no tenemos registro de bloqueos de la madrugada al horario. Eh, únicamente lo que tenemos y se ha estado actualizando es el retiro de los vehículos".

El funcionario estatal atribuyó los reportes de vehículos quemados en las últimas 24 horas a actos vandálicos.