México envía a Cuba un segundo cargamento de ayuda humanitaria

Los buques Papaloapan y Huasteco partieron desde el puerto de Veracruz. Foto: SRE

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El gobierno de México anunció la noche del martes el envío a Cuba de un segundo cargamento de ayuda humanitaria para apoyar a la isla en medio del endurecimiento del cerco comercial de Estados Unidos, que a principios de año amenazó con imponer aranceles a cualquier país que suministre de petróleo a la nación caribeña.

Dos embarcaciones de la Armada partieron el martes desde el puerto de Veracruz, en la costa del Golfo de México, con mil 193 toneladas en provisiones, las cuales se tiene previsto que lleguen a la isla dentro de cuatro días, informó la cancillería mexicana en un comunicado.

El buque Papaloapan lleva mil 78 toneladas de frijol y leche en polvo, mientras que el Huasteco transporta 92 toneladas de frijol y 23 toneladas de otros alimentos.

Las 23 toneladas de ayuda humanitaria fueron entregadas por distintas organizaciones sociales con apoyo del gobierno de la Ciudad de México, explicó la cancillería.

México envió a Cuba más de 800 toneladas de alimentos y productos de higiene el pasado 8 de febrero, mientras se avanzaban las evaluaciones diplomáticas para reanudar el suministro de petróleo a la isla, el cual quedó suspendido el mes pasado antes del anuncio del presidente estadounidense Donald Trump de endurecer el cerco económico a La Habana.

La presidenta Claudia Sheinbaum dejó entrever la semana pasada que por el momento no se reactivarán los envíos de petróleo mexicano hacia la isla.

Sheinbaum no detalló que llevó a su gobierno a tomar la decisión, y se limitó a declarar que “tiene que quedar muy claro que nosotros no estamos de acuerdo con esta imposición de aranceles a los países que venden petróleo a Cuba”.

La paralización de los envíos del petróleo mexicano llegó en el peor momento para Cuba, luego de que Venezuela —su mayor proveedor energético— suspendió a principios de año las ventas de hidrocarburos a la isla después de la operación militar estadounidense en Caracas que culminó con la captura del entonces presidente Nicolás Maduro y su esposa.

Según expertos internacionales, el gobierno de Maduro —estrecho aliado de La Habana— enviaba a la isla unos 35 mil barriles diarios, mientras que Rusia mandaba siete mil 500 barriles al día. De enero a septiembre pasado México mandó a Cuba 19 mil 200 barriles diarios —17 mil 200 de petróleo crudo y dos mil de productos derivados— de acuerdo con los registros de la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos, (SEC, por sus siglas en inglés).

Las ventas de crudo mexicano a Cuba sumaron el año pasado 496 millones de dólares, frente a los 367 millones de dólares que alcanzaron las ventas en 2023.