Monreal confirma reunión en Palacio Nacional con líderes de partidos aliados por reforma electoral

CIUDAD DE MÉXICO (apro) .- Luego del retraso de la reforma electoral, el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal confirmó una reunión en Palacio Nacional para afinar detalles de la propuesta presidencial.

En charla con medios, Ricardo Monreal confió en que se llegue a un acuerdo, sin embargo, enfatizó que, si no se logra un acuerdo, de todos modos, la presidenta Claudia Sheinbaum presentará la inactiva con sus propuestas originales.

“Las propias propuestas son las que ella ha insistido: la integración de las Cámaras; la reducción del costo de los gastos de campaña; del financiamiento a los partidos. Lo que ustedes ya saben que hemos comentado durante todos estos meses.

“Sigue la propuesta y yo digo que va a seguir, porque la presidenta Claudia Sheinbaum actúa de manera consecuente y hace lo que ella piensa, y lo que ella piensa es que el costo de las campañas y el costo, el gasto electoral, es muy fuerte y muy grande en épocas difíciles para el país, y lo que ella plantea es la reducción de los costos de campaña y también de la integración de las Cámaras.

“La reunión de hoy seguramente será con todos, los tres partidos, con la comisión y con ella, para que los partidos decidan si acompañan la propuesta de la presidenta”, detalló.

Ricardo Monreal adelantó que, si no se llega a tener un acuerdo con la propuesta, estarían frente a un desacuerdo temporal, pero no pone en riesgo la alianza electoral y la alianza legislativa que tienen.