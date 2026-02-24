Nahomi Elizabeth, la joven guardia nacional que murió en operativo contra “El Mencho”

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Nahomi Elizabeth Martínez, quien era originaria de Zacatecas y elemento de la Guardia Nacional, perdió la vida durante el operativo en Tapalpa, Jalisco, en el que fue abatido Nemesio Oseguera Cervantes “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Oriunda del municipio de Guadalupe, la joven de 22 años es uno de los 25 miembros de la Guardia Nacional que murieron el pasado domingo 22 de febrero.

Durante el enfrentamiento armado también se reportó el deceso de una civil, un custodio y un elemento de la Fiscalía de Jalisco, así como de 30 presuntos criminales, según información del secretario de seguridad, Omar García Harfuch.

El fallecimiento de Nahomi generó conmoción entre la población zacatecana, destacando que la joven murió cumpliendo su deber, siendo la única mujer entre los militares caídos, de acuerdo con los reportes.

Universidad Autónoma de Zacatecas lamenta su fallecimiento

La Unidad Académica de Preparatoria de la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ), institución donde Nahomi estudió, lamentó el fallecimiento de su exalumna a través de un comunicado en sus canales oficiales.

Con una esquela que lleva su nombre, la universidad se refirió a la joven de 22 años de la siguiente manera:

“Con valentía, honor y amor por su país cumplió su deber sirviendo y protegiendo a su gente”.

La universidad explicó que su comunidad estudiantil “se une con respeto y solidaridad al dolor que embarga a su familia, amistades y seres queridos en este difícil momento”.

De la misma forma, el Club Mineras de Zacatecas, un equipo deportivo en el que la joven de 22 años jugaba básquetbol, expresó sus condolencias por medio de sus redes sociales.

El equipo deportivo recordó a Nahomi por “su vocación y entrega”, recalcando que permanecerá como un “ejemplo de fortaleza y servicio”.

“Nos unimos al dolor de Nelsy Martínez, jugadora de Mineras de Zacatecas en la temporada 2025, así como al de toda su familia, deseándoles consuelo, paz y la fortaleza necesaria para afrontar esta irreparable pérdida”, concluye su mensaje.

Por su parte, la Universidad Modelo de Yucatán, a través de su equipo de básquetbol femenil, también lamentó el deceso de la joven, quien era hermana de una de sus jugadoras.

“Acompañamos a su familia en su dolor. Descanse en paz, querida Nahomi”, se lee en la imagen difundida en las redes sociales del equipo.

Hasta el momento se desconoce si la institución educativa donde Nahomi cursó el nivel medio superior realizará un homenaje para la joven, ni tampoco si sus restos serán trasladados a Zacatecas.

Harfuch reconoce a elementos federales tras operativa contra “El Mencho”

El secretario de seguridad, Omar García Harfuch, reconoció a los elementos federales que perdieron la vida durante el operativo para la captura de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”.

A través de una publicación, el funcionario resaltó “la valentía, profesionalismo y lealtad” del personal del Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y la Fuerza Aérea Mexicana, y al personal de Operaciones Especiales de la Defensa Nacional.

También expresó sus condolencias a las familias de a quienes llamó “valientes” luego de que “perdieron la vida sirviendo a México”, resaltando la coordinación entre autoridades locales y federales que participaron en dicha acción.