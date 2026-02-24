Para jóvenes que “no quieren estar muchas horas” en aulas, SEP anuncia nuevo modelo de bachillerato

La subsecretaria de Educación Media Superior de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Tania Rodríguez Mora, en la conferencia matutina de Palacio Nacional, el martes 24 de febrero de 2026. Foto: Presidencia de la República

CIUDAD DE MÉXICO (apro) .- En su intento por revertir la deserción escolar a nivel medio superior, el gobierno federal anunció la creación del Bachillerato Nacional “Margarita Maza”, con un modelo pensado para los jóvenes que “no quieren estar muchas horas” en las aulas; calculan beneficiar a 30 mil estudiantes.

La subsecretaria de Educación Media Superior de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Tania Rodríguez Mora, dio el anuncio la mañana de este martes en la conferencia en Palacio Nacional:

“Vamos a construir 100 bachilleratos nacionales ‘Margarita Maza’, en honor al año en que celebramos a esta importante mujer, y estos nos van a dar 30 mil lugares más”.

Este modelo, explicó, “está pensado para todos aquellos jóvenes que buscan otra forma de escolarización, es decir, que no necesariamente quieren estar muchas horas en la escuela, que necesitan otro tipo de apoyo en términos educativos, que van a compartir y van a estudiar ahí también cultura y deporte”.

La opción de este plan “flexible e integral” es “para todos aquellos que, por alguna razón, en algún momento dejaron la escuela, queremos que vuelvan y se integren a este proceso”, indicó.

Los estudiantes que participen en esta modalidad recibirán una beca, pero la carga horaria será reducida y podrán participar en otras actividades complementarias.

“Necesitamos que se acerquen a estos espacios y este plan flexible e integral. Todos nuestros jóvenes inscritos en este nuevo proyecto tendrán por supuesto su beca ‘Benito Juárez’ y este modelo flexible los va a acompañar a que terminen el bachillerato”, dijo Rodríguez Mora.

Incluso, dijo que los jóvenes de entre 15 y 17 años que no hayan terminado su secundaria también recibirán apoyo para obtener sus certificados.

Características

Este nuevo modelo de bachillerato tendrá entre sus características, tres elementos:

Participación de personas “tutoras”: estudiantes universitarios próximos a graduarse o graduados

Les darán acompañamiento académico, socioemocional y vocacional, además de impulsar actividades científicas, artísticas, culturales, deportivas y recreativas.

Perfiles profesionales: ciencias sociales, ciencias exactas, humanidades y artes.

Para los tutores, se va a publicar una convocatoria en mayo. Serán beneficiarias del Programa Nacional de Tutorías y recibirán una formación inicial en didáctica e intervención social con validez oficial.

La subsecretaria calculó que con esta modalidad se crearán 30 mil nuevos lugares, los cuales se sumarán a los 80 mil que se tienen previstos construir este año en el nivel medio superior.

La nueva modalidad de bachillerato fue presentada como parte de la estrategia “Jóvenes Transformando México”, con la intención de incentivar a los jóvenes a seguir sus estudios y promover el regreso de aquellos que abandonaron los salones.

“Te extrañamos en el salón”

Aunado al bachillerato “Margarita Maza”, la subsecretaria Rodríguez Mora anunció la implementación de la campaña “Te extrañamos en el salón”, para reincorporar a los estudiantes que dejaron la escuela.

“Lo vamos a iniciar en tercero de secundaria y en todo el bachillerato. ¿Qué queremos? Que todos los chicos que están en la escuela se queden y, si alguien por alguna razón se fue, vamos a construir en nuestras escuelas las condiciones de que regrese”, explicó.

La funcionaria destacó que, en un año y medio se han construido más de 150 mil lugares en el bachillerato.

Beca “Gertrudis Bocanegra” crecerá

En la conferencia, la presidenta Claudia Sheinbaum destacó que la beca “Gertrudis Bocanegra”, implementada como parte del “Plan Michoacán por la Paz y la Justicia”, llegará a un millón de beneficiarios “gracias” a los recursos que el gobierno federal obtuvo por el pago de impuestos del empresario Ricardo Salinas Pliego.

“Les doy una noticia adicional, la beca ‘Gertrudis Bocanegra’ solamente para estudiantes de educación superior en Michoacán va a alcanzar este año a un millón de jóvenes en educación superior. ¿De dónde viene este recurso? Todo este recurso viene del pago de una persona que finalmente pagó sus impuestos”, dijo.