Quién es María Julissa, la influencer mexicana que rechaza relación con El Mencho

La influencer y creadora de contenido María Julissa publicó un comunicado en sus redes para negar vínculos con El Mencho.. Foto: IG mariajulissa13

CIUDAD DE MÉXICO (apro).— María Julissa, influencer y modelo originaria de Hermosillo, Sonora, negó públicamente cualquier vínculo con Nemesio Oseguera Cervantes, alias ‘El Mencho’, identificado como líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), luego de que en redes sociales circularan publicaciones que la relacionaban con el narcotraficante.

La creadora de contenido publicó mensajes en sus cuentas oficiales para rechazar las versiones difundidas en plataformas digitales. En sus declaraciones afirmó que la información que la vincula con el crimen organizado es falsa y pidió a sus seguidores no compartir contenido que considere desinformación.

Las versiones comenzaron a circular después de que usuarios en redes sociales difundieran imágenes y mensajes que aseguraban que una influencer había sido pieza clave en la localización del líder del CJNG. Algunas publicaciones incluyeron fotografías manipuladas y montajes en los que aparecía el rostro de María Julissa junto al del narcotraficante. La influencer sostuvo que ese material fue alterado y que no tiene relación con los hechos.

Hasta el momento, autoridades federales no han emitido información oficial que vincule a la creadora de contenido con investigaciones relacionadas con el CJNG ni con operativos de seguridad contra integrantes de ese grupo criminal.

Quién es María Julissa, influencer y modelo de Hermosillo

María Julissa nació el 12 de septiembre de 2000 en Hermosillo, Sonora. Se dio a conocer en redes sociales como creadora de contenido enfocada en estilo de vida, moda y deportes, particularmente béisbol.

Su presencia digital se concentra principalmente en Instagram, donde administra la cuenta @mariajulissa13, que registra alrededor de 3.5 millones de seguidores. En ese perfil publica fotografías y videos relacionados con su vida cotidiana, viajes, sesiones fotográficas, colaboraciones comerciales y actividades deportivas.

Además, gestiona una cuenta secundaria en Instagram bajo el nombre @barbiebeisbolera, que supera los 600 mil seguidores. En ese espacio comparte contenido enfocado en béisbol, asistencia a estadios, dinámicas con aficionados y publicaciones vinculadas con automóviles.

En Facebook mantiene una página pública que acumula más de 100 mil seguidores. Aunque esa red no concentra su mayor audiencia, utiliza el espacio para replicar parte del contenido que difunde en Instagram.

También cuenta con un canal en YouTube identificado como @maria_julissa, donde suma cerca de 490 mil suscriptores y más de 26 millones de visualizaciones acumuladas. En esa plataforma publica videos relacionados con experiencias personales, dinámicas con seguidores, retos y contenidos vinculados con su estilo de vida.

No se encontraron registros públicos verificables de una cuenta oficial activa en TikTok con métricas confirmadas al momento de la revisión.

Rumores virales y uso de imágenes manipuladas

Las publicaciones que la vincularon con ‘El Mencho’ comenzaron a difundirse en plataformas como X, Facebook e Instagram. En algunos casos, usuarios afirmaban que la influencer mantenía una relación cercana con el líder del CJNG o que había sido seguida por autoridades para ubicarlo.

María Julissa respondió a esas versiones mediante historias y publicaciones escritas, donde negó cualquier relación personal o profesional con integrantes del crimen organizado. Indicó que las imágenes que circulan fueron editadas y que no corresponden a hechos reales.

El contenido viral incluyó supuestas capturas de pantalla y fotografías intervenidas digitalmente. Especialistas en verificación digital han señalado que la manipulación de imágenes y el uso de inteligencia artificial han incrementado la circulación de información falsa en casos de alto impacto mediático.

Hasta ahora, ninguna dependencia federal ha mencionado el nombre de la influencer en comunicados oficiales relacionados con operativos contra el CJNG.