SCJN guarda un minuto de silencio por las fuerzas armadas caídas durante enfrentamientos con el CJNG. Foto: X: @SCJN

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Los nueve ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) guardaron un minuto de silencio en memoria de los elementos de las fuerzas armadas caídos durante el operativo en el que fue abatido Rubén Nemesio Oseguera Cervantes “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Previo a iniciar con la discusión de los asuntos programados para este martes, entre los que se encuentra el amparo del exgobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García de Vaca contra la orden de aprehensión que tiene por delincuencia organizada, el ministro presidente de la Corte, Hugo Aguilar Ortiz, pidió a sus compañeros guardar un minuto de silencio.

“Quiero proponer a todos que en este día podamos hacer un minuto de silencio en memoria de los miembros de las fuerzas armadas que han participado en los últimos acontecimientos de nuestro país, Si lo ven viable, les pediría a todos que nos pongamos de pie”, dijo.

?? El Pleno de la SCJN rinde minuto de silencio en memoria de los integrantes de las Fuerzas Armadas que participaron en los recientes acontecimientos del país. ???? pic.twitter.com/dCXv0eQ7gU — Suprema Corte (@SCJN) February 24, 2026

Así, una vez concluido el minuto de silencio y sin emitir más pronunciamientos sobre la situación del país, Aguilar Ortiz dio inicio a la sesión ordinaria del Pleno de la Corte.

“El Mencho” fue abatido el pasado domingo 22 de febrero durante un operativo desplegado por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) en Tapalapa, Jalisco en el que, el objetivo principal, era detenerlo.

Los elementos castrenses fueron agredidos con armas de fuego por supuestos integrantes del CJNG para evitar la detención de Oseguera Cervantes.

Sin embargo, durante el intercambio, el líder del CJNG fue abatido junto con dos personas más encargadas de su seguridad.

El operativo tuvo como saldo 62 personas muertas, de los cuales 25 eran elementos de la Guardia Nacional, un custodio, un elemento de la Fiscalía de Jalisco, una mujer y 32 supuestos integrantes de la delincuencia organizada.

Ayer, durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, el titular de la Sedena, Ricardo Trevilla detalló el operativo y envió sus condolencias a las familias de los elementos caídos.