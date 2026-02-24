Sonora en calma tras caída de “El Mencho”: gobernador Alfonso Durazo

HERMOSILLO, Sonora,- Tres automóviles y una tienda Oxxo fueron incendiados en San Luis Río Colorado, Sonora, la madrugada de este lunes en medio del caso nacional que aconteció tras el asesinato de “El Mencho” a manos del Ejército Mexicano.

Los siniestros registrados en Sonora, sin embargo, fueron ajenos dicho contexto, ninguno “directamente relacionado con esos hechos”, a la par que fueron detenidos los presuntos responsables, aseguró el gobernador, Alfonso Durazo Montaño.

“En el transcurso de la madrugada quemaron un par de vehículos en San Luis Río Colorado, y un tercero, pero asociado a un homicidio que se cometió en San Luis Río Colorado hace algunos días y los presuntos responsables fueron detenidos el día de hoy”, completó el ejecutivo.

Los arrestos, de acuerdo con esto, se concretaron gracias a que se tenía identificado un vehículo relacionado con los presuntos culpables. El número de las personas detenidas, sin embargo, no fue precisado. La fiscalía detalló sobre los sitios afectados.

“Uno de los eventos corresponde a un conato de incendio en un vehículo Nissan Pathfinder en colonia Ruiz Cortínez, donde resultó afectado el asiento del copiloto. Asimismo, se registró un incendio en una tienda de conveniencia ubicada en colonia Aviación, donde se reportaron daños en parte de la estantería y plafones del establecimiento.

“De igual forma, se investigan daños por incendio a dos vehículos de carga pertenecientes a una empresa refresquera, estacionados en colonia Industrial”, indica el comunicado oficial girado por la autoridad.

Durante las horas posteriores al operativo de la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena) en Jalisco, llamó la atención un autobús incendiado sobre uno de los bulevares principales de Hermosillo, aunque minutos después la Coordinación Estatal de Protección Civil aseguró que había sido provocado por un corto circuito en la unidad, cosa que concluyó con el apoyo de los bomberos sin que se registraran personas lesionadas.

Las mesas de seguridad, al igual que en el resto del país, fueron montadas de manera preventiva, cosa que se confirmó en Hermosillo y San Luis río Colorado, además de que la ciudadanía reportó la presencia de retenes militares en algunas carreteras de la entidad.

“Durante las últimas horas se recibieron diversas llamadas al número de emergencias 911, la mayoría de ellas falsas, lo que atribuyó a intentos por generar incertidumbre entre la población, por lo que el llamado es a no caer en la desinformación”, advirtió Durazo Montaño.