Temperaturas bajo cero en más de la mitad del país el miércoles... y se acerca otro frente frío

Continúan las bajas temperaturas en el país. Foto: Cuartoscuro / Isabel Mateos

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé temperaturas de entre -10 a 5 grados en más de 20 estados para las primeras horas del miércoles 25 de febrero

El organismo de la Comisión Nacional de Agua (Conagua) informó además que monitorea la aproximación de un nuevo frente frío a partir del jueves.

Durante la noche del martes y madrugada del miércoles, la masa de aire ártico que impulsó al frente número 37 continuará modificando sus características térmicas.

Sin embargo, prevalecerá ambiente frío a muy frío en estados de la Mesa del Norte y la Mesa Central, con ambiente gélido y heladas en zonas altas.

Asimismo, ocasionará viento de componente norte con rachas de 80 a 100 kilómetros por hora en el istmo y golfo de Tehuantepec; con rachas de 30 a 50 km/h en Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Por otra parte, un canal de baja presión sobre el sureste mexicano, aunado al ingreso de humedad proveniente del océano Pacífico, golfo de México y mar Caribe, originará intervalos de chubascos en Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Veracruz, Tabasco y Chiapas, así como lluvias aisladas en Nayarit, Jalisco, Colima, Yucatán y Quintana Roo.

Finalmente, un anticiclón en niveles medios de la atmósfera mantendrá tiempo estable en el noroeste de México.

Vientos fuertes y tolvaneras

Para el miércoles, una circulación anticiclónica en niveles medios y altos de la atmósfera prevalecerá sobre el noroeste, norte y occidente de la República Mexicana, aunada al escaso contenido de humedad, mantendrá tiempo estable y ambiente muy caluroso en dichas regiones, así como cálido a caluroso en el resto del país.

Sin embargo, prevalecerá ambiente frío a muy frío sobre la Mesa del Norte y Mesa Central, con heladas matutinas en zonas altas durante la mañana y noche.

El ingreso de humedad proveniente del océano Pacífico, golfo de México y mar Caribe, originará lluvias y chubascos en estados del occidente, sur y sureste mexicano.

Finalmente, una línea seca se establecerá sobre Coahuila, ocasionando vientos fuertes con rachas de 40 a 60 km/h y posibles tolvaneras en el noreste del territorio nacional.

Valle de México

Cielo despejado a parcialmente nublado con presencia de bruma en el transcurso del día. Por la mañana, ambiente frío a fresco en la región y muy frío en zonas altas del Estado de México. Por la tarde, ambiente templado a cálido; sin lluvia en la Ciudad de México y el Estado de México.

La temperatura mínima en la Ciudad de México será de 4 a 6 °C y la máxima de 23 a 25 °C. Para Toluca se prevé una temperatura mínima de -1 a 1 °C y una máxima de 22 a 24 °C. Viento de componente norte de 10 a 25 km/h con rachas de hasta 40 km/h, de acuerdo con el SMN.

Riesgos

Las rachas de viento fuertes podrían derribar árboles y anuncios publicitarios.

Los bancos de niebla podrían reducir la visibilidad en tramos carreteros y zonas urbanas.

Pronóstico de lluvias para el miércoles 25 de febrero:

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Jalisco y Colima.

Pronóstico de temperaturas para el miércoles 25 de febrero:

Temperaturas máximas de 40 a 45 °C: Sonora (sur), Sinaloa (norte), Coahuila (noreste), Nuevo León (norte y este) y Tamaulipas (oeste).

Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Baja California Sur, Durango (oeste y noreste), San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo (norte), Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas.

Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Baja California, Zacatecas (sur), Guanajuato (noreste), Morelos, Puebla (suroeste), Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Temperaturas mínimas de -10 a -5 °C con heladas: zonas serranas de Chihuahua (sur) y Durango (noroeste).

Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas: zonas serranas de Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala, Morelos, Puebla, Veracruz y Oaxaca.

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C: zonas serranas de Baja California, Sonora, Ciudad de México y Chiapas.

Pronóstico de viento y oleaje para el miércoles 25 de febrero: