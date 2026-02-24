Tereso Medina asume la dirigencia nacional de la CTM

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Cabeza de una plantilla única, llamada a las claras “Unidad Nacional”, Tereso Medina Ramírez asumió hoy la dirigencia nacional de la Confederación de Trabajadores de México (CTM).

Con 95 de los 103 votos registrados en el padrón, Medina Ramírez, de 63 años, se convirtió en el octavo dirigente nacional de dicha organización fundada en 1936.

Hoy, justo en la conmemoración de sus 90 años, la CTM realizó su XVII Congreso Nacional Ordinario, en el que por primera vez eligió al dirigente nacional con su antecesor en vida.

Medina Ramírez, abogado por el Centro de Formación Obrera de Cuernavaca y con maestría en derecho laboral por la Escuela Libre de Derecho, es también el primer dirigente que no es originario del centro del país y el primero en proceder de una dirigencia estatal, la de Coahuila.

En el Congreso cetemista, la presencia de Alfonso Ramírez Cuéllar y del secretario del Trabajo, Marath Bolaños, es también mensaje de proximidad a la 4T, a dos años de la escisión cetemista del PRI.

La ausencia de Carlos Aceves del Olmo, por motivos de salud, fue notable tanto como la presencia de los principales liderazgos cetemistas y numerosos dirigentes de sindicatos nacionales.

En su mensaje, Tereso Medina anunció una reestructuración de la organización en todo el país; además, la creación de un consejo asesor honorífico encabezado por el exdirigente Carlos Aceves del Olmo.

Sobre el momento de su dirigencia, Medina Ramírez expuso:

"(Es) una etapa que marca el relanzamiento de la Confederación, porque 90 años se celebran y se honran con resultados, con coherencia y con responsabilidad histórica".