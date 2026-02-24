Trump se atribuye la muerte de “El Mencho” en su discurso del Estado de la Unión

El presidente Donald Trump pronuncia su discurso del Estado de la Unión ante una sesión conjunta del Congreso en la Cámara de Representantes. Foto: AP / Alex Brandon

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se atribuyó la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), durante su discurso del Estado de la Unión de este martes.

Ante el Congreso estadunidense, en el Capitolio, el magnate se refirió nuevamente a su decisión de declarar a los cárteles como organizaciones terroristas extranjeras y presumió que con su “nueva campaña militar” se ha detenido en cantidades récord la entrada de drogas a Estados Unidos.

Durante años, dijo Trump, grandes extensiones de territorio en nuestra región, incluyendo extensas zonas de México, han estado controladas por cárteles de la droga.

“Por eso designé a estos cárteles como Organizaciones Terroristas Extranjeras y declaré el fentanilo ilícito como Arma de Destrucción Masiva. Con nuestra nueva campaña militar, hemos detenido la entrada de cantidades récord de drogas a nuestro país, y virtualmente hemos detenido por completo su ingreso por agua o mar, se habrán dado cuenta de eso”, aseveró en su discurso, y luego bromeó: “Ya nadie quiere ir de pesca”, en referencia a los ataques contra presuntas narcolanchas en el Caribe y el Pacífico.

Y enseguida se refirió al operativo en México en el que murió “El Mencho”, llevado a cabo por autoridades mexicanas, pero que el republicano presumió como suyo.

“También hemos dado de baja a uno de los cabecillas de carteles más siniestros de todos. ¿Vieron eso?”, presumió en el acto realizado en Washington D. C.