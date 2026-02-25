Alertan sobre violencia sexual infantil en redes sociales; 17 millones de menores están expuestos

Un par de niños se entretienen con sus respectivos celulares. Foto: Cuartoscuro / Moisés Pablo Nava

CIUDAD DE MÉXICO (apro) .- Con una plantilla laboral de 90 personas en la Unidad de Inteligencia, Investigación Cibernética y Operaciones Tecnológicas de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), el gobierno de Claudia Sheinbaum atiende las amenazas digitales a las que están expuestos 17 millones de niños, niñas y adolescentes que tienen acceso a redes sociales, advirtieron integrantes del gabinete federal.

Tras participar en Quinto Encuentro Internacional por un Mundo Digital Libre de Violencia Sexual Infantil, el responsable de la policía cibernética a nivel federal, Israel Agüero, y la secretaria ejecutiva del Sistema Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (Sippina), Lorena Villavicencio, dieron cuenta de algunos de los retos para atender las denuncias de abuso sexual a través de las distintas plataformas de internet a las que tienen acceso la población menor a 18 años.

Israel Agüero aseguró que como resultado de la coordinación entre la Unidad de Investigación que encabeza y la Fiscalía General de la República (FGR), con el apoyo de organizaciones sociales como Te Protejo México e INHOPE, “en poco más de un año se han realizado 20 detenciones de estos agresores”.

Sin especificar cómo han evolucionado los delitos sexuales cibernéticos en los que se involucra a las infancias, Agüero explicó que las investigaciones que se realizan a partir de “patrullajes cibernéticos”, de la colaboración “con los proveedores, que dan vista de muchas de las actividades que encuentran en sus portales o plataformas”.

Sobre los señalamientos de organizaciones civiles de que la Unidad que encabeza cuenta con poco presupuesto y personal para atender la emergencia, el funcionario admitió que en su área “hay un aproximado de 90 compañeros al momento, que estamos operando la parte de delitos cibernéticos”, y se excusó de tener información sobre el presupuesto.

Agüero destacó que más que más personal, “al día de hoy es más importante contar con tecnología, tanto adquirida como desarrollada, para poder dar seguimiento en este patrullaje cibernético, la tecnología para hacer monitoreo en redes ya es muy especializada”.

El funcionario sostuvo que para el próximo certamen de la Copa Mundial de Futbol ya existe un “protocolo de incidentes cibernéticos, que estamos trabajando en coordinación con otras dependencias, con la FIFA, instituciones y proveedores de servicio”.

Agüero reconoció que actualmente “no contamos con una ley de ciberseguridad”, por lo que el reto al que se enfrentan las policías cibernéticas del país es que tienen que coordinarse para analizar “como cuadramos un hecho para sancionar a los violentadores”.

La secretaria ejecutiva de Sipinna, admitió que de los 17 millones de niños, niñas y adolescentes que acceden a redes sociales, “25% ha sufrido algún tipo de incidente o ha visto este tipo de contenidos o ha tenido algún problema” con material de abuso sexual.

Villavicencio señaló que el material que circula sin control en las redes sociales se debe en buena parte a que “las plataformas son internacionales y ellos aducen o usan la libertad de expresión como un elemento para protegerse de cualquier tipo de sanción”.

Para la funcionaria resulta inadmisible que las “plataformas o redes sociales estén permitiendo este tipo de contenidos violentísimos, hay unos muy violentos, incluso contenidos de abuso sexual que los estamos viendo en redes y que los niños ven”.

Reconoció que existen seis iniciativas en el Congreso de la Unión para regular las plataformas sociales, así como que pocas son las personas que se atreven a denunciar delitos sexuales cibernéticos por la persistencia de la impunidad.

“Hay muchas cifras negras en todos los delitos que cometen, tenemos que justamente generar mayor confianza en los habitantes para que acudan a presentar su denuncia, pero eso también depende de que las denuncias prosperen, que haya una atención adecuada, que realmente se garantice el derecho a la justicia en este país, porque la falta de denuncias tiene que ver con la impunidad que existe para los agresores, necesitamos terminar con la impunidad para que crezcan las denuncias”.

Durante el evento el representante en México de la Asociación Internacional de Líneas Directas (INHOPE), Eduardo Cruz Moguel, señaló que, a nivel mundial, Interpol recibe denuncias por la circulación de más de 2.5 millones de materiales de abuso infantil, cifra que creció en 200 % en 2024.

El activista urgió a las autoridades a diseñar protocolos de denuncia más sencillos y eficaces para proteger a las infancias del material de abuso sexual infantil y sancionar a los ciberdelincuentes, para “cambiar la imagen de México, que ya no sea territorio de explotación”.

La fundadora de Reinserta, Saskia Niño de Rivera, alertó que México es el “consumidor número uno de pornografía por personas que acceden a ella desde los 11 años”.

Cuestionó que, a pesar de la gravedad del problema del abuso sexual infantil a través de redes sociales, “no hay inteligencia penitenciaria para generar política de prevención”.

La activista anunció que próximamente Reinserta presentará un estudio realizado “con 500 pederastas” para establecer patrones de comportamiento que permitan la construcción de políticas públicas a favor de las infancias.

Entre los resultados presentados por la plataforma Te Protejo México, es de destacar que desde 2022 ha recibido 18 mil 463 reportes ciudadanos, de los cuales, 17 mil 449 corresponden a material de abuso sexual infantil; 129 por explotación sexual y 885 por otras situaciones relacionadas con ese tipo de delitos.

La directora de Te Protejo México, Daniela Calvillo señaló que hay “52 países con 57 líneas de reporte en todo el mundo, tristemente en Latinoamérica sólo hay cuatro países con líneas de reporte, México, Argentina, Colombia y Brasil”.