Arriban a Villahermosa cuerpos de dos guardias caídos tras operativo para capturar a “El Mencho”

Quema de vehículos y camiones del transporte público fueron perpetrados por hombres armados en varios puntos de Guadalajara tras caída de El Mencho. Foto: CUARTOSCURO

VILLAHERMOSA, Tab., (apro).- Los cuerpos de dos efectivos tabasqueños de la Guardia Nacional que murieron durante los hechos violentos registrados en Jalisco, tras el operativo contra Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, arribaron la mañana de este martes al aeropuerto Internacional de Villahermosa.

A su llegada, los féretros fueron recibidos con una Guardia de Honor montada por compañeros de la corporación. Las autoridades mantuvieron en reserva los nombres de los soldados y también los lugares de origen a los que serían trasladados los cuerpos.

Las carrozas funerarias salieron del aeropuerto escoltadas por unidades de la Guardia Nacional hacia destinos que no fueron revelados por razones de seguridad.

Los fallecimientos ocurrieron en el contexto de los enfrentamientos por el operativo contra el líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, en hechos que dejaron varias bajas entre fuerzas federales.