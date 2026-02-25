Clima

Frío no cede: alerta para seis alcaldías de CDMX en la madrugada y amanecer del jueves

Se pronostican temperaturas de entre 4 y 6 grados Celsius entre las 00:00 y las 08:00 horas del 26 de febrero.
Compartir en whastapp
Compartir en Whastapp
Compartir en Telegram
Nacional
miércoles, 25 de febrero de 2026 · 18:59

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil del Gobierno de la Ciudad de México informó que se activa Alerta Amarilla por pronóstico de temperaturas bajas para la madrugada y mañana del jueves en seis alcaldías.

Se pronostican temperaturas de entre 4 y 6 grados Celsius entre las 00:00 y las 08:00 horas del 26 de febrero.

La Alerta Amarilla se activó para las demarcaciones Álvaro Obregón, Cuajimalpa, Magdalena Contreras, Milpa Alta, Tlalpan y Xochimilco.

 

 

 

Recomendaciones para el frío

  • Usar al menos tres capas de ropa, de preferencia de algodón o lana.
  • Utilizar crema para proteger e hidratar la piel contra el frío.
  • Evitar exponerse a cambios bruscos de temperatura.
  • Ingerir abundante agua.
  • Consumir frutas y verduras ricas en vitaminas A y C.
  • Lavarse las manos con frecuencia o usar gel antibacterial.
  • Resguardar mascotas del frío y no dejarlas a la intemperie.
  • En caso de presentar algún malestar, acudir al centro de salud más cercano.
  • Si se usan calentadores y/o chimeneas, mantener una ventilación adecuada.

Ante cualquier emergencia, comunicarse a los teléfonos 911, al 5658 1111 de Locatel, y al 5683 2222 de la SGIRPC.

Más de
Clima frío CDMX Alerta Amarilla

Comentarios

Otras Noticias

Cargar mas noticias