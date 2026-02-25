Iniciativa de reforma electoral confirma el Estado autoritario que construye Morena: Añorve

El coordinador de la bancada del PRI en el Senado, Manuel Añorve. Foto: Senado de la República

CIUDAD DE MÉXICO (apro) .- Luego de la presentación de la propuesta de reforma Electoral en Palacio Nacional, el coordinador de la bancada del PRI en el Senado, Manuel Añorve, afirmó que la iniciativa es la cereza en el pastel de la “ley Maduro”.

El senador tricolor afirmó que, con ello, Morena quiere apoderarse de todos los organismos, como, afirmó, ocurrió con el Poder Judicial y los organismos autónomos.

“Es la ‘ley Maduro’ que tanto el PRI ha estado subrayando. Es la confirmación de un Estado autoritario que se construye todos los días con Morena. Lo que se presenta ahí es una aberración, el populismo puro de la ‘ley Maduro’.

“Este caso es un traje a la medida que el equipo ha tomado Chávez y Maduro, pues desapareció los organismos autónomos, se apoderó del Poder Judicial, los jueces, magistrados de la tómbola y el acordeón. La cereza del pastel de la ‘ley Maduro’ contra esta reforma, mal llamada reforma electoral”, denunció ante medios.

El senador tricolor afirmó que la propuesta busca eliminara a los Organismos Públicos Locales (Oples) y los recursos al Instituto Nacional Electoral (INE), sin embargo, comparó la propuesta de ahorro en la iniciativa con los subsidios que el Gobierno le otorga al Tren Maya.

“Hablan de disminuir prácticamente los recursos al Instituto Nacional Electoral, le disminuyen a los Oples, y bueno, nomás para que tengan un parámetro de referencia. El subsidio que le dan al Tren Maya es mayor que lo que ahora, este, le están regateando a los Oples y a la certeza electoral”, detalló.