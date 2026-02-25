Morena respalda la reforma electoral sin reservas

Morenistas en la Cámara de Diputados. Foto: Andrea Murcia / Cuartoscuro

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La dirigencia nacional de Morena expresó hoy su respaldo total a la Reforma Electoral cuya iniciativa fue enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum al Congreso.

A través de un comunicado, la dirigencia que encabeza Luisa María Alcalde Luján, consideró:

La democracia no puede seguir al servicio de élites ni de privilegios. Es momento de devolverle el poder al pueblo, cerrar espacios a la corrupción y consolidar la democracia verdadera”.

Para Morena, la iniciativa constituye un paso decisivo para profundizar la transformación democrática del país, considerando que se trata de uno de los principios que dieron origen al partido.

Entre las virtudes destacó:

La reducción del costo de las elecciones; una mayor fiscalización de los recursos; el fortalecimiento de la democracia participativa y un mecanismo en donde los legisladores plurinominales cuenten con el respaldo de la ciudadanía.

Según el partido en el poder, esos planteamientos son clave para consolidar un sistema electoral más austero, transparente y verdaderamente representativo.

“Aplaudimos la reforma electoral de la presidenta Sheinbaum Pardo que busca devolver el poder al pueblo, cerrar espacios a la corrupción, erradicar prácticas que distorsionan la voluntad popular y consolidar una democracia verdadera, donde cada voto cuente lo mismo y las instituciones respondan a la ciudadanía”.

En Morena respaldamos la propuesta de Reforma Electoral de la Presidenta @Claudiashein que fortalece nuestra democracia, termina con los excesos y regresa el poder de decisión al pueblo de México. pic.twitter.com/AWGcCVMFuE — Luisa Alcalde (@LuisaAlcalde) February 25, 2026

La reforma electoral propuesta por la titular del Ejecutivo ha sido objeto de polémica debido al rechazo del PRI y del PAN, así como de militantes de los partidos aliados, el PT y el PVEM, que ven peligrar su permanencia de aprobarse la nueva legislación.