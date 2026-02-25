Nueva Derecha propone reforma para prohibir propaganda política en materiales educativos

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- A casi dos semanas de que exigiera a la Secretaría de Educación Pública (SEP) una “revisión inmediata, exhaustiva y transparente” de los materiales educativos elaborados durante la gestión de Marx Arriaga Navarro, el Consejo Nacional de Nueva Derecha presentó en la Cámara de Diputados una iniciativa para reformar la Ley General de Educación y la Ley Reglamentaria del artículo 3o.

La propuesta, impulsada por la organización de corte político y religioso, tiene el propósito de prohibir de manera expresa la propaganda y el proselitismo político-partidista en el proceso educativo y en los materiales escolares.

Este 25 de febrero, el presidente del Consejo, Raúl Tortolero, y el jefe de la Comisión de Educación de esa organización, Alejandro Flores, entregaron el documento al diputado federal Marcelo Torres Cofiño, vicecoordinador de procesos legislativos del Grupo Parlamentario del PAN.

El 13 de febrero último, tras la salida de Arriaga Navarro de la Dirección General de Materiales Educativos de la SEP, el Consejo sostuvo que el relevo no debía interpretarse como un trámite administrativo, sino como un balance de la política educativa.

También exigió que se reconociera públicamente que los Libros de Texto Gratuitos “se convirtieron en un instrumento de propaganda política”.

En ese contexto, la iniciativa presentada este miércoles plantea lo siguiente:

Establecer neutralidad político-partidista y transparencia de materiales educativos mediante reformas y adiciones a ambas leyes.

Incorporar una regla expresa en la Ley General de Educación para impedir que el proceso educativo y los materiales escolares se conviertan en “vehículos de militancia ideológica”.

Reforzar obligaciones y sanciones para evitar el uso de materiales no autorizados o contrarios a lineamientos oficiales.

La creación de un Registro Nacional de Materiales Educativos, digital y de acceso público, con versiones, fechas de autorización y trazabilidad.

También propone que la autoridad educativa federal solicite y publique opiniones técnicas previas de la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación en los supuestos previstos, con metodología pública, “sin desplazar la rectoría del Estado”.

Además, se fortalecen los derechos de información de madres, padres y tutores sobre materiales complementarios y actividades extraescolares

El Consejo sostuvo que la iniciativa busca “cerrar la puerta al uso de la escuela como plataforma de adoctrinamiento” y “devolver certeza a las familias sobre qué materiales se utilizan en la formación de niñas, niños y adolescentes”.

E hizo un llamado a los legisladores a discutir la propuesta “poniendo en el centro el derecho de los alumnos a una educación libre de adoctrinamiento político” y a establecer “reglas claras, materiales transparentes y respeto pleno a las familias, a la legalidad y a la rectoría del Estado en materia educativa”.