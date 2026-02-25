PAN no acompañará discusión de reforma electoral

CIUDAD DE MÉXICO (apro) .- El presidente nacional del PAN, Jorge Romero Herrera, anticipó que su partido no acompañará el debate sobre la reforma electoral que propone la presidenta Claudia Sheinbaum.

La razón expuesta por el dirigente panista es que, dicha iniciativa, ignora la inclusión de disposiciones para frenar que el dinero sucio llegue a las campañas.

Con un video compartido en sus redes sociales, el líder del PAN advirtió:

“Si Morena quiere reforma electoral, primero debe blindar las elecciones contra el crimen organizado”.

Desde hace meses, el PAN y su dirigente han insistido en que reducir el dinero público (como lo propone la iniciativa) sin frenar el dinero ilegal abre las puertas a la delincuencia organizada.

Esta vez, Romero Herrera se refirió concretamente a las redes de huachicol fiscal en las que se han visto señalados varios liderazgos de Morena. En concreto, se refirió a las revelaciones sobre una red multimillonaria que ha dejado un saldo de 12 personas muertas relacionadas con ese negocio criminal.

Romero Herrera subrayó que ese caso ha llevado al Gobierno a cerrar filas para la impunidad. Aseguró que el crimen organizado no solo influye en elecciones, sino que deduce candidaturas lo que, a su parecer, va más allá de la infiltración.

La contrapropuesta de reforma del lado panista es que se legisle para evitar el dinero sucio en las campañas y sostuvo que, al respecto, siguen esperando la respuesta de Morena.