Reclaman el cuerpo de “El Mencho”, líder del CJNG, revela la FGR

Movilización ante la llegada de los restos de El Mencho a la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) el domingo 22 de febrero. Foto: Miguel Dimayuga y especial

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Una persona que dijo ser representante legal de la familia de Rubén Nemesio Oseguera, Cervantes “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) solicitó a la Fiscalía General de la República (FGR) la entrega del cuerpo del capo.

Así lo informó Fiscalía mediante un comunicado en el que precisó que ya realiza todos los actos protocolarios para concretar la entrega.

Con relación a la situación que guarda el cuerpo de Rubén “N”, la FGR señala que recibió un escrito, entregado por quien dijo ser representante jurídico de familiares del occiso, en el que se solicita la entrega de sus restos mortales, por lo que el representante social agota todos los procedimientos protocolarios que son necesarios para estar en condiciones de formalizar su entrega”, indicó.

Añadió que, en audiencia inicial, el Ministerio Público Federal imputó a Andrés “N” y Gerardo “N”, quienes fueron detenidos durante el operativo del pasado 22 de febrero en el que fue abatido Oseguera Cervantes, por los delitos de portación de armas con agravante y portación de aditamento y cargadores de uso exclusivo de las fuerzas armadas.

Sin embargo, debido a que la defensa de los detenidos solicitó la duplicidad del término constitucional para definir su situación jurídica, el juez de control ordenó que durante ese término deberán permanecer sujetos a prisión preventiva de oficio en el penal federal “El Altoplano”, en Almoloya de Juárez, Estado de México.

La FGR no dio a conocer la fecha fijada por el juez para continuar la audiencia inicial.