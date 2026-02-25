Reforma electoral debe garantizar que crimen organizado no meta las manos en comicios: López Rabadán

CIUDAD DE MÉXICO (apro) .- Luego de que se diera a conocer propuesta de reforma Electoral de la Presidencia de la República, la presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, afirmó que en la reforma electoral lo que debe priorizarse es que el crimen organizado saque las manos de las elecciones.

En charla con medios, López Rabadán también afirmó que en la reforma deben priorizarse las minorías, eso en referencia de la elección de legisladores plurinominales en la propuesta de reforma

“Yo creo que debe ser una prioridad en términos electorales generar las condiciones para que el crimen organizado no meta las manos en las elecciones, para que el crimen organizado no pague campañas, para que el crimen organizado no se sienta dueño de los diputados o los alcaldes o los gobernadores.

“Yo creo que necesariamente lo que hay que privilegiar es que todos los mexicanos estén representados, todos”, detalló.

“Es que aquellos mexicanos que votaron por un candidato, pero no tuvieron la posibilidad de ganar esa elección -que además estamos hablando de millones de mexicanos que se ubican en ese supuesto- pues esos mexicanos también tengan representación, porque esos mexicanos tienen voz, esos mexicanos pagan impuestos, esos mexicanos deben tener representantes”, explicó.

La diputada panista afirmó que, si la propuesta llega a la Cámara de Diputados, ella garantizará un debate transparente y apegado a la legalidad.

“En estricto sentido se ha dicho que se va a recibir el lunes, una vez que llegue esa iniciativa y si esa iniciativa se discute aquí en la Cámara de Diputados como Cámara de origen, por supuesto será transparente, será pública y será apegada a la legalidad, es un compromiso personal y además estoy absolutamente segura que México lo necesita”, puntualizó.