Secihti lanza convocatoria nacional de apoyos para investigación científica y humanística

CIUDAD DE MÉXICO (apro) .- La Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (Secihti) lanzó nueva Convocatoria Nacional de Investigación Científica y Humanística 2026, cuyo propósito es fortalecer la investigación científica, humanística y promover vocaciones en todo el país.

La dependencia a cargo de Rosaura Ruiz Gutiérrez detalló que la convocatoria ofrece apoyos en tres distintos capítulos:

Investigación Humanística: orientada a impulsar proyectos que contribuyan a la comprensión de procesos sociales, culturales, históricos y simbólicos, favoreciendo el pensamiento crítico.

Ciencia Básica y de Frontera: enfocada en la generación de conocimiento original, de largo plazo, con rigor científico y potencial transformador, sin necesariamente requerir aplicación inmediata.

Investigación en Ejes Estratégicos: dirigida a proyectos de gran pertinencia social orientados a la atención de problemas prioritarios y con capacidad de incidencia en el diseño, fortalecimiento, implementación y/o evaluación de políticas públicas.

Según la Secretaría, en 2025 impulsó un cambio “inédito” en la política de apoyo a la ciencia y las humanidades en México, al gestionar recursos que permitieron apoyar un mayor número de proyectos de esta índole.

Así, pasó de financiar 500 proyectos por año, a cerca de mil 900 proyectos con horizontes de ejecución de hasta tres años, lo que permitió fortalecer líneas de investigación de largo aliento alineadas con las prioridades nacionales.

Calendarios de postulación

La Secihti detalló el calendario de postulación para las convocatorias 2026, según el capítulo correspondiente.

Capítulo Investigación Humanística: del 2 al 20 de marzo.

Capítulo de Ciencia Básica y de Frontera: 2 al 30 de marzo.

Capítulo de Ejes Estratégicos: 27 de febrero al 13 de marzo.

Y, con el fin de orientar a la comunidad académica y resolver dudas sobre requisitos y procesos de registro, la Secihti informó que realizará sesiones informativas en línea, en las siguientes fechas:

4 de marzo a las 11:00 horas (centro de México) para Capítulo de Ejes Estratégicos.

5 de marzo a las 13:00 horas para Investigación Humanística.

9 de marzo a las 11:00 horas para Ciencia Básica y de Frontera.

Dichas sesiones, dijo, buscan facilitar una participación amplia e informada en cada una de las modalidades de apoyo.

Según la Secithi, impulsa la generación de conocimiento con incidencia directa en las agendas prioritarias del Estado.

Para 2026, los ejes estratégicos definidos son: humanidades digitales y la ética de la inteligencia artificial; la migración y el trabajo; la seguridad y soberanía hídrica; los ecosistemas forestales; las ecotecnologías para comunidades sostenibles; el cambio climático y la gestión de riesgos; la soberanía alimentaria; el control de la plaga del gusano barrenador del ganado; la soberanía energética y los biocombustibles; y la soberanía farmacéutica.

Las bases, requisitos y calendarios de la nueva convocatoria pueden consultarse en el portal oficial de la Secihti.