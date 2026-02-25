Secretaría de Ciencia lanza las convocatorias para Becas Nacionales 2026

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (Secihti) anunció la publicacion de las Convocatorias de Becas Nacionales 2026, entre las que destacan las modalidades de inclusión dirigidas a personas indígenas, con discapacidad, madres jefas de familia y a estudiantes de posgrado en condición de maternidad y paternidad.

Según la dependencia que dirige Rosaura Ruiz Gutiérrez, esas becas son parte del compromiso del actual gobierno para “reducir desigualdades, promover una educación libre de discriminación y fomentar el respeto y la igualdad en todos los espacios académicos”.

Para el 2026, según un comunicado de la Secretaría, las convocatorias “buscan impulsar y fortalecer la formación de talento mexicano en ciencia, humanidades y tecnologías, además de ampliar las oportunidades para estudios de posgrado entre personas con discapacidad, integrantes de pueblos indígenas, madres jefas de familia, entre otros grupos”.

Y están orientadas a fortalecer las capacidades y la formación de personas altamente calificadas en México, para convertir al país en una “potencia científica y de innovación”.

La Secithi explicó que las convocatorias buscan beneficiar a jóvenes de instituciones de educación superior y centros de investigación en seis modalidades:

Posgrado nacional

Apoyos de movilidad nacional

De movilidad al extranjero para estudiantes de posgrado nacional y especialidades médicas

De inclusión

De licenciatura en Centros Públicos

De apoyos para maternidad y paternidad.

De acuerdo con la dependencia, con las Becas de Inclusión “se construye un instrumento estratégico para ampliar el acceso, reducir brechas y garantizar igualdad sustantiva en el ámbito científico y humanístico para la población con discapacidad o de los pueblos indígenas”.

Apoyos complementarios

Además, la Secithi recordó que, para ampliar la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, ofrece apoyos complementarios dirigidos a becarios que ejercen la maternidad o la paternidad durante el posgrado o la estancia posdoctoral.

Estos apoyos reconocen las dificultades que enfrentan los estudiantes en materia de cuidados durante la etapa reproductiva.

Incluso, dijo que, para mitigar el abandono de la licenciatura de las madres autónomas y que logren realizar estudios de posgrado, la Secihti otorga apoyos complementarios y de manutención específicos a esta población.

Según dijo, estos apoyos están orientados con el “compromiso del gobierno de México para que la educación superior en el país sea un vehículo que fortalezca los derechos de las y los mexicanos, bajo la premisa de reducir desigualdades, promover una educación libre de discriminación y fomentar el respeto y la igualdad en todos los espacios académicos”.

Las convocatorias, calendarios, requisitos y demás información relevante sobre las Becas Nacionales, se pueden consultar en el siguiente enlace: https://secihti.mx/periodo-convocatoria/2026/