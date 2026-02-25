Sheinbaum presenta iniciativa de reforma electoral con 10 puntos clave; el fuero no se toca

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Diez puntos, entre reducción de gasto, mayor fiscalización y quienes sean electos por representación proporcional luego de salir a buscar el voto, conforman la iniciativa de reforma electoral del Ejecutivo federal. El fuero no se toca.

La presidenta Claudia Sheinbaum enviará esta iniciativa el próximo lunes, pero destacó:

Nosotros la vamos a enviar, quien la quiera apoyar bien, quien quiera mantener el privilegio de las listas, la gente lo va a señalar".

La jefa del Ejecutivo Federal consideró que se trata de una iniciativa de fondo, pero no de grandes cambios en la composición de las cámaras sino en la forma en la que son electos.

Se espera que con los cambios en las leyes se tenga una reducción del 25 por ciento de un total de 74 mil millones de pesos y que, según las cuentas de la mandataria federal, serían unos 13 mil millones de pesos.

Que no se apruebe en el Legislativo no significaría una derrota sino una victoria para la presidenta, dijo, porque ella cumplió. Además de que consideró que no fueron ocurrencias y tampoco cedió a lo que pudo ser una negociación con los aliados, de quienes se tenía conocimiento que no les convendrían algunos puntos

El fuero se quedó fuera porque, aseguró:

Yo no estoy de acuerdo, pero se lo dejé a la comisión".

En primer lugar se eliminan las listas de los partidos para representación plurinominal. "Eso es algo que en todas las encuestas la gente dijo no queremos que las cúpulas decidan sin pasar por el voto popular. No queremos un partido de Estado, un partido único", por lo que llamó: ¿Quieres ser senador? Ve a buscar el voto popular" y todos deberán buscarlo en territorio.

La mandataria federal argumentó que ella tuvo oportunidad, en dos ocasiones, de ser legisladora plurinominal y lo rechazó porque siempre ha estado en contra de estas listas.

Nadie puede quedarse en su casa a esperar ser el número 1".

También habrá ocho representantes solo elegidos por mexicanos en el exterior. Así como equiparar los salarios de los diputados locales, así como la disminución de los costos de la Cámara de Diputados.

Aseguró que ya no habrá cambios en la presentación que hizo en la conferencia presidencial y sobre quiénes no están de acuerdo con la iniciativa del Ejecutivo, "Ellos tienen que decir en qué no están de acuerdo y por qué".

Agregó: "Nosotros estamos obligados a mandar una propuesta que tiene que ver con lo que hemos pensado siempre. Uno puede cambiar de opinión pero tiene que tener argumentos para cambiar no nada más para que mi amigo esté de acuerdo".

"La gente va a decir este partido la aprobó este partido no aprobó" e insistió en que "No fue una ocurrencia".

Otro de los elementos que se van a eliminar es el PREP.

"Yo como presidenta estoy obligada a enviar una reforma que contenga lo que me pidió la gente y lo que vemos en las encuestas, si no estaría negando nuestro origen, lo que somos".

Sobre si sería una derrota que no se apruebe, dijo, "No, para nada. La presidenta cumplió" y dijo que es consecuencia política. "La otra es no mejor no presento nada" y al contrario "es un esquema racional, tranquilo".