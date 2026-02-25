Sheinbaum revela que Trump le llamó para conocer detalles de la operación contra "El Mencho"

MADRID (EUROPA PRESS) - La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, reveló este miércoles que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, le llamó para conocer detalles de la operación que acabó con la muerte del jefe del Cártel Jalisco Nueva Generación, Rubén Nemesio Oseguera Cervantes, alias "El Mencho".

Sheinbaum detalló que México contó con "ayuda en Inteligencia" por parte del Gobierno de los Estados Unidos, si bien ha recalcado otra vez en público que la operación fue ejecutada solamente por las fuerzas federales mexicanas.

Fue así la llamada corta y para ver cómo estaban las cosas en México", indicó. En todo caso al ser preguntada si debatieron una posible cita en persona, Sheinbaum ha aclarado que "todavía" no hay previsto este encuentro con Trump.

La operación contra el jefe del Cártel Jalisco Nueva Generación desató una ola de violencia el domingo que provocó el cierre de los colegios y el aeropuerto de Guadalajara. Los últimos bloqueos de carreteras que continuaban en pie han sido levantados y también se ha procedido a la retirada de los vehículos que fueron incendiados en el marco de la violencia desatada por el cártel.

Las autoridades estadunidenses celebraron el "gran golpe" atestado al cártel, considerada una de las redes criminales más violentas y responsable de buena parte de la droga que llega a Estados Unidos.