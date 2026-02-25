Tationil Plus: así era el tratamiento médico de “El Mencho”

La noticia del abatimiento en los diarios de la Ciudad de México. Foto: AP / Jon Orbach

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Tras la caída de Nemesio Oseguera Cervantes, alias "El Mencho", el pasado 22 de febrero, se encontró el presunto tratamiento médico del capo dentro del exclusivo fraccionamiento donde fue ubicado y abatido, lo que podría revelar nuevos detalles sobre su estado de salud.

El operativo contra Oseguera Cervantes, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), fue resultado de un minucioso seguimiento a su red de vínculos. La Secretaría de la Defensa Nacional rastreó a un hombre de confianza de una de sus parejas sentimentales, quien trasladó a la mujer a una instalación en Tapalpa, Jalisco, para un encuentro con el capo, el 20 de febrero.

Dos días después, las fuerzas especiales ejecutaron la operación. "El Mencho" intentó huir hacia una zona boscosa, pero fue localizado herido entre la maleza luego de un violento enfrentamiento. El líder criminal falleció debido a la gravedad de sus heridas mientras era trasladado vía aérea hacia la Ciudad de México.

El hallazgo del fármaco Tationil Plus en una hielera

Tras el operativo y la muerte del capo, “El Universal” realizó un recorrido dentro del fraccionamiento campestre Tapalpa Country Club, que fue el último refugio de Oseguera Cervantes.

En la cabaña de lujo, junto a víveres y artículos personales, se localizó una hielera que contenía viales y ampollas de Tationil Plus 3000 MG, un medicamento fabricado por el laboratorio Swiss Healthcare Pharmaceutical Ltd.

Este fármaco tiene como componente principal el glutatión reducido (GSH), el antioxidante intracelular más potente producido naturalmente por el organismo.

De acuerdo con la farmacéutica, el GSH es esencial en la homeostasis celular y actúa como el principal regulador del equilibrio redox intracelular. “Además, su presencia adecuada en la mitocondria es fundamental para evitar disfunción mitocondrial, apoptosis inducida por especies oxidantes y envejecimiento celular acelerado”, se lee en su página web.

La enfermedad del capo

Desde el 26 de febrero de 2025, Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, informó que “El Mencho” sufría de una “deficiencia renal”, sin dar más detalles al respecto.

“No tenemos conocimiento de algo nuevo, más que lo que se sabe, que tiene alguna deficiencia renal, pero no hay ningún hallazgo nuevo, no tenemos nada de eso”, dijo Harfuch durante la conferencia matutina, al ser cuestionado sobre el supuesto estado de gravedad del capo.

Tationil Plus no es un tratamiento exclusivo para la insuficiencia renal. Sin embargo, se utiliza de forma complementaria en pacientes con:

Estrés oxidativo crónico.

Fatiga crónica o desgaste metabólico.

Protocolos de longevidad y bienestar celular.

Terapias de detoxificación avanzada.

Problemas hepáticos en condiciones clínicas específicas.

Terapias regenerativas que requieran de complemento antioxidante.

"Una el martes y una el jueves": las instrucciones escritas

En las imágenes capturadas por “El Universal” durante el recorrido, se observan las instrucciones precisas para la administración del medicamento, pegadas a la caja con cinta adhesiva y escritas a mano. El tratamiento se organizaba de la siguiente manera:

Primera semana: una dosis el martes y otra el jueves.

Segunda semana: una dosis el miércoles.

Siguientes dos semanas: una dosis cada miércoles.

Posteriormente: una dosis cada 15 días, los miércoles.

El medio detalló que la caja tenía como fecha de caducidad febrero de 2028. Cabe mencionar que el medicamento no es de fácil acceso en México; no se encuentra en farmacias comerciales y su venta se gestiona a través de distribuidores especializados que requieren contactos directos.

El hallazgo del fármaco coincide con la información obtenida por las autoridades federales en 2019, que indicaba que la salud de "El Mencho" estaba tan deteriorada por la enfermedad renal, que tuvo que refugiarse en zonas serranas.

Tal habría sido la necesidad de cuidados, que el capo mandó a construir su propio hospital privado –identificado por el gabinete de seguridad federal- en la comunidad de El Acíhuatl, en Villa Purificación, Jalisco, para atenderse a sí mismo, a su familia, a vecinos de la zona y a su círculo de seguridad.