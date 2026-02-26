“Como político es muy buen empresario”: Sheinbaum sobre Elon Musk luego de la caída de "El Mencho"

La presidenta Claudia Sheinbaum en la mañanera. Foto: Eduardo Miranda

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Aunque la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum analiza iniciar acciones legales en contra del empresario millonario Elon Musk, este jueves dijo que no vale la pena continuar con esas medidas, aunque todavía no toman una decisión.

Luego del abatimiento, por el Ejército Mexicano, de Nemesio Oseguera, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, el millonario publicó en su cuenta de X: “Sus jefes del cártel le ordenan qué diga”, en referencia al discurso de Sheinbaum Pardo.

Después, al informar que los abogados de la Presidencia analizaban acciones legales, Musk se burló en redes sociales: “¿Pero qué pasa con mis ´derechos humanos´?”, acompañado de un emoji de risa.