David Colmenares busca la reelección como titular de la Auditoría Superior de la Federación

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Mientras el vicecoordinador de Morena en el Cámara de Diputados, Alfonso Ramírez Cuellar, presentó, en un foro en la UNAM, una iniciativa orientada a cambiar el sistema de fiscalización y auditorías en México, en la que propone prohibir la reelección de las personas titulares de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), el extitular de la dependencia, David Colmenares, acudió a San Lázaro para registrarse como aspirante para el periodo 2026-2034.

En silla de ruedas y resguardado por autoridades de la Cámara de Diputados, David Colmenares entregó sus documentos a la Unidad de Evaluación y Control de la Comisión de Vigilancia de la ASF.

Luego de la entrega de los documentos, el extitular de la ASF fue al sótano uno, en donde tenía su auto, y lo abordó junto con personal de seguridad que lo acompañaba.

El cierre de la convocatoria es el próximo 28 de febrero; luego continuará la evaluación de los aspirantes por parte de la Comisión de Vigilancia. Hasta el momento se han inscrito 25 personas.

Ramírez Cuellar presenta iniciativa para cambiar sistema de ASF

Este mismo día, el diputado de Morena, Alfonso Ramírez Cuellar, presentó una iniciativa de reforma orientada a cambiar el sistema de fiscalización y auditorías en México, en el contexto del próximo paquete de reformas en materia de combate a la corrupción e impunidad.

En el foro “Propuestas para mejorar la fiscalización superior en México”, realizado en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, Ramírez Cuellar afirmó que su propuesta tiene el propósito es desmontar redes de complicidad, reducir la discrecionalidad y asegurar que las auditorías actúen con plena autonomía y profesionalismo, en resguardo del dinero público.

Entre los puntos que destaca de su iniciativa resaltan: eliminar la reelección de las personas titulares de la Auditoría Superior y de la Unidad de Evaluación y Control; reducir los plazos para la entrega y revisión de la cuenta pública; establecer la aprobación y publicación del Programa Anual de Auditorías antes de concluir diciembre e impulsar un modelo de toma de decisiones colegiadas dentro de la Auditoría Superior, mediante la restitución de un consejo de dirección que promueva mayor pluralidad, transparencia e independencia.