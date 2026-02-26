Detenido por homicidio de matrimonio Tello Ruiz fue funcionario con Moreno Valle y proveedor de morenistas

PUEBLA, Pue., (apro).- El presunto implicado en el asesinato del matrimonio conformado por Alexandro Tello y Karina Ruiz, fue identificado como Christian N., alias el “Bau”, quien en el sexenio del panista Rafael Moreno Valle se desempeñó como director de diseño e imagen del gobierno estatal.

De acuerdo al Registro Nacional de Detenciones, esta persona fue detenida el 24 de febrero a las 11:58 horas en un domicilio ubicado en las calles 11 Sur, entre la 121 y 119 Poniente, número 11921, de la colonia Hacienda Castillotla, de este municipio.

Según versiones extraoficiales, “el Bau” está señalado hasta ahora por encubrimiento, pero no se descarta que se le imputen más delitos por la desaparición y asesinato del matrimonio poblano ocurrida entre el 19 y 20 de febrero.

Aunque la Fiscalía General del Estado de Puebla (FGEP) no ha confirmado esta información, la detención de Christian N. ocurrió tras una serie de cateos llevados a cabo por la autoridad estatal en esta ciudad y hasta ahora se sabe que era socio y amigo del contador Alexandro Tello. ????

Algunos medios locales han señalado que el supuesto implicado en el asesinato, quien es propietario de una agencia publicitaria, es cercano a la dirigencia panista de Puebla, no obstante, el partido emitió un comunicado para rechazar cualquier relación de prestación de servicios con la empresa Bau Bros Productions, que dirige el ahora detenido.

En cambio, el PAN de Puebla refirió que, en las redes sociales de Christian N., existe evidencia de que “quienes sí han sido sus clientes recientemente son gobiernos de morena y partidos políticos ligados a esa coalición”.

En la cuenta Instagram se puede observar que la empresa publicitaria del ahora detenido realizó trabajos para el Ayuntamiento morenista de Puebla y para algunos candidatos de Morena y del Partido Verde Ecologista de México.??